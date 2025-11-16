自由廣場》全球搶綠電與能源轉型 藍白惡意「封殺」台灣經濟

◎ 杜信龍

藍白十四日聯手在國會以人數優勢強行通過所謂的「光電三法」——《環評法》、《發展觀光條例》與《地質法》修正案。三部法案同步收緊太陽能設置規範，使光電案場審查更繁複、時程更冗長、門檻更高。業者、公會與多個環團緊急聯合聲明，警告此舉將對台灣能源轉型、產業佈局與經濟安全造成重大衝擊。

全球皆在搶綠電，唯有台灣在倒退。台積電、聯電及 Google、Apple 等國際科技巨頭皆已加入RE100，承諾在二〇五〇年全面使用再生能源，並要求整條供應鏈同步提高綠電占比。對外資而言，「是否買得到綠電」已是決定設廠的最低條件；對出口產業而言，若缺乏綠電支撐，將難以因應歐盟 CBAM 等日益嚴格的碳規範。

然而，藍白卻選擇在全球能源轉型的關鍵時刻讓綠能「倒退嚕」。修法效果卻是將台灣的再生能源發展退回十年前，壓縮其成長，不僅削弱台灣吸引外資的能力，也削弱供應鏈競爭力。這將使周邊產業與數十萬相關工作面臨萎縮。

藍白透過光電三法製造「綠能做不起來」的假象，為重啟核電鋪路。先讓綠電難以推動，再宣稱「綠能失敗」，最後逼迫社會接受高風險、高成本、與非核家園背馳的核電方案。如此使台灣在全球能源競賽中自我落後，與世界脫軌。

綠能早已不是環保議題，而是產業競爭力、經濟安全與國家生存能力的一部分。綠能不足，即是產業缺乏競爭力；綠電被封死，台灣在國際供應鏈中便失去立足點。而或許這又是藍白想達到的目地。

（作者為台南市市民）

