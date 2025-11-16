自由電子報
自由廣場》《經濟學人》示警台灣 全歸因匯率太片面

2025/11/16 05:30

◎ 魏思源

新一期《經濟學人》以「台灣榮景的潛藏風險」為題，指出新台幣長期被低估，使購買力下降、房價攀高，甚至累積金融風險，並將此比喻為「台灣版荷蘭病」。這是一個引人注目卻過度簡化的論述。因為真正的「荷蘭病」，是單一出口商品帶動貨幣升值，排擠其他產業；而台灣的半導體與 AI產業，從來不是這樣的結構。

半導體產業是一個高度進出口依存的供應鏈。台積電每做一顆先進晶片，就須向荷日美大量進口設備與材料。因此，它並非天然氣那種只會推升匯率的產業，也不會造成典型的單邊升值壓力。依經濟學原理，若以出口與貿易順差來看，新台幣理應呈現升值，而不是像《經濟學人》暗示的「被長期低估」。然而，新台幣的走勢，往往與出口表現無關，而與外資資金流向關聯更深。以台積電為例，外資持有的市值約七千二百億美元，遠高於台灣外匯存底的六千多億美元。股市熱、外資匯入，台幣就升；科技股轉弱、國際情勢緊張，外資撤出，台幣就貶。這樣的匯率機制，不是荷蘭病，而是一種資本市場高度依賴外部資金的特性。

因此，將台灣的所有經濟隱憂都歸因於匯率，其實過於片面。匯率確實影響生活成本，也會凸顯問題，但它更像一面鏡子，反映的不是病因，而是經濟運作的本質。台灣真正棘手的，是產業失衡與所得差距擴大。過去十年，科技產業一枝獨秀，薪資也快速拉開與其他產業的距離；服務業、生產力偏低的內需產業，難以跟上腳步，世代之間的資產差距也因房價持續上行而愈加明顯。房價不是因為匯率，而是因為薪資成長追不上資產報酬率；產業結構過度集中，是因為經濟過度依賴少數高獲利產業。

這樣的經濟格局，匯率只是凸顯問題。若忽略核心，把經濟問題全部推給匯率，那將只看到偏頗的表象，而非問題本身。台灣需要的不是匯率上的「干預」，而是在產業升級、教育投資、資源分配、區域發展上，有決心地調整經濟體質。

《經濟學人》的提醒確有其警示作用，但台灣不是荷蘭病，面對的是全球資本市場的波動，及自身產業比重過度集中的結構性挑戰。若能把問題看清楚，政策方向自會更務實，避免偏離核心問題。

（作者從事資訊業）

