自由廣場》中共戰狼暴言 促成東亞安全新秩序

二〇一五年日本制定《安保法》後，「存立危機事態」是否涵蓋「台灣有事」始終模糊。這團戰略迷霧直到十一月七日才被高市首相正式撥開。

立憲民主黨岡田克也在國會以「中國封鎖台灣與菲律賓間巴士海峽」為例，要求高市說明是否屬「日本存立危機事態」。身為「日中友好議員聯盟」副會長的岡田，原想測試高市，不料她果斷回答：「若以戰艦武力封鎖，無論如何皆屬存立危機事態」。這是日相首次在國會把「台灣有事」與「日本存亡危機」連結看待，故引起熱議。

而真正引爆點是隔日中國駐大阪總領事薛劍，竟在X上恐嚇日相：「那顆髒頭，只能毫不猶豫砍掉」。如此駭人威脅，不僅踐踏外交底線，更形同對日本的安全挑釁。荒謬的是，中國外交部為其背書，稱只是「反台獨的正當表達」，無異火上加油。

日本外務省立即抗議、官房長官亦痛斥「極度不適切」，自民黨更通過「非難決議」，指出若中方不改善，將把薛劍列為「不受歡迎人物」。美國駐日大使葛拉斯也仗義執言「這是在威脅日本首相與國民」，並痛批薛劍不是戰狼，「而是未受訓練的小狗」；美國國務院公開聲援，凸顯日美面對威脅的共同立場。

中國外交官對高市首相的斬首威脅，不是「失言」，而是文明與野蠻之間的界線被撕裂。而在野黨要求撤回答辯，顯得蒼白無力，遭高市當場拒絕：「政府立場從未改變」，防衛大臣小泉進次郎也強調，日本必須基於現實作出負責任的判斷。於是，一場原本意欲「考倒高市」的質詢，反因戰狼的粗暴推力，使日本安保戰略出現歷史性定調，安倍「台灣有事」的警語，終於得到新首相的正式確認。

高市上任尚未滿月，就明確劃定日本安全底線，日美同盟也因這場暴言而更加緊密，想改變東亞現狀者勢必再思三思。

日本戰略現實的轉折，象徵台灣安全已正式被納入日本「存亡危機」的判斷之中。

戰狼以恫嚇為矛，民主以清醒為盾。薛劍暴言反促成東亞安全新秩序：「台灣有事＝日本有事＝日美同盟有事」恐非其預料所及。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

