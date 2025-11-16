自由電子報
自由廣場》只有中國問題 無所謂「台灣問題」

2025/11/16 05:30

◎ 陳文卿

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」的論述，引發中國不滿，認為日本是干涉中國「內政」，因此暴怒跳腳。

台日雖無邦交，但就地理位置、經貿與國民往來的頻繁，兩國關係密切。高市首相站在防備性的居安思危思考，保護日本國家安全的立場，其實是很務實的。

中國對高市首相的言論表達不滿，其實是惡人先告狀。高市談話的前提是，「如果」台灣有事，日本將會受波及。而會造成「台灣有事」的禍首是中國啊！而中國將魔爪往外伸，破壞台海地區的穩定，更絕對不是中國的內政。

因此，該譴責的是成天張牙舞爪想破壞和平的人。如果流氓收斂，大家就不會恐懼。也就是說，如果中國不惹事，台灣就不會有事，日本及亞太國家都可心安無事。中國口口聲聲說不容任何國家介入「台灣問題」。事實上台灣安份守己，不惹事生非，是國際社會的乖寶寶，哪會有甚麼問題？

也就是說，世界上只有中國問題，而無所謂「台灣問題」。不能本末倒置，更不可倒果為因。

美日力挺台灣，國人應十分感激。但中國國民黨兩位前主席︱︱馬英九、洪秀柱，竟跟中國同樣論調，分別發文大批「關妳日本人什麼事？」。有網友妙喻，大雄被揍，不能怪胖虎，要怪哆啦A夢。親痛仇快才是最讓人感到悲哀的地方。

（作者從事環保服務業）

