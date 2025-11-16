自由廣場》國民黨主席們 別扭曲日本友台的戰略聯防

◎ 吳一法

日本首相高市早苗表態，若「台灣有事」，伴隨中國使用武力，有可能構成日本安保法，能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。前總統馬英九卻在社群平台卻砲轟，指責她「躁進言行」，國民黨前主席洪秀柱也發文嗆聲「台海的事，關妳日本人什麼事？」，悖離民意的國民黨前主席們，真的該覺醒了。

高市早苗把「台灣有事」的說法，是將台海安全與日本國家安全連結，不論政治學者或者兩岸專家，多持肯定，認為高市立場可帶來三大實質利益，包括為台日爭取更大戰略空間、促成台日情資與預警合作、為台日的戰時危機建立聯防，而這正是台灣面對中國文攻武嚇極需要的國際合作支援。

但是，中國國民黨的前後任黨主席卻都認為，兩岸現況輪不到外國政客來指點江山，更不諱言指出，任何外部勢力如果想挾持台灣、挑戰中國核心利益，都會導致必然失敗。

國民黨的統派思維中，認定中國和國民黨有能力處理兩岸問題，台海和平不必靠日本武力協防，也不必靠美國，因此，他們認為高市早苗的話語，將為台灣帶來風險的效應，前後任主席才不約而同的貼文，強調他們「必須表達立場，守護台灣民眾的利益。」

台海問題是兩岸人民的共同課題，但是，對台灣現有的人民來說，這不是內戰、內政問題，而是各有不同的主權與黨政樣態，是民主與獨裁的對壘，經濟自由與國家共產的差異，更是生命自主與殘害的分野，沒有任何台灣人會同意被中國武力統一，而被納入沒有言論自由、沒有生命自主權的共產世界。

尤其，近一兩年來，台灣民眾必須床面對中國軍事騷擾、鉅額軍費、飛彈對台、海警侵擾與國際封鎖等，造成日常生活上，充滿中國攻台的不安定感與不安全感，民意早已厭倦國民黨的親中態度，尤其對其高層口口聲聲對談，卻無法真正提供或緩和兩岸的安定，更是失望。

所以，請國民黨主席們覺醒吧，用心傾聽台灣民意，而不要站在虛妄的想像中，扭曲了安全聯防的日本美意。

（作者為法律事務工作者）

