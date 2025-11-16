自由廣場》中共跨境鎮壓 目標不只沈伯洋！

◎ 黃惟冰

中共以「涉及分裂國家罪」為由，對民進黨籍立委沈伯洋立案調查，更揚言要「全球通緝」。對此，立法院藍白選擇保持距離，國民黨籍立委徐巧芯更稱，沈伯洋應先放棄台獨立場。

然而，中共試圖對我國人進行跨境鎮壓，目標不是只有沈伯洋一人。就連在選舉時會高喊中華民國的徐巧芯，也可能是受害者。

請繼續往下閱讀...

首先，按中共定義，所謂的分裂國家，除了主張台獨，還包括「通過推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織或者對外進行官方往來、軍事聯繫等方式」，以及「其他圖謀將台灣從中國分裂出去的行為」。試問，難道在國民黨的執政期間，台灣就沒有對外進行官方往來與軍事聯繫？更別提，認定的標準完全由北京說了算，誰能保證主張中華民國，不會在未來被貼上分裂國家的標籤？

其次，中共藉由隔空恐嚇，甚至於結合台灣國內黑道，早已將跨境鎮壓的黑手伸進台灣。二〇一七年九月，台大租借場地給「中國新歌聲」，有不滿學生到場抗議，就遭到統促黨成員在光天化日之下打到濺血。二〇一九年九月，反中的香港歌手何韻詩在台北參加遊行時，也被具統促黨背景的人潑紅漆。今年稍早，在播放紀錄片《國有器官》前夕，不明人士威脅放置炸彈。最新案例則是，「自由通訊傳播協會」將在廿三日舉辦「看不見的長臂：台灣早已身處無聲的超限戰之中」大型座談會，已接獲恐嚇留言。

總之，中共為了壓制台灣的言論自由與民主制度，各種手段只會軟土深掘，沈伯洋只是最新目標，絕不是最後一人。

（作者從事公共服務業）

