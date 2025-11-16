自由電子報
自由廣場》還有千千萬萬個「沈伯洋」

2025/11/16 05:30

◎ 林文彬

電影《功夫》中理髮師受到「斧頭幫」的無理挑釁時，他說，原來你勒索我。他識破歹徒的用意，直接了當向惡人回嗆。接著他又說，哦～你威脅我！我不怕，就算殺了一個我，還有千千萬萬個我。他意志堅定，隨後而到的村人也一同站出來聲援，應驗了村民的團結和堅實的後盾。

但對照現時的台灣，面對中國的挑釁，其圖以虛假的《反國家分裂法》之非法長臂管轄，欲將台灣的立委沈伯洋，課以主張推動台灣獨立之名通緝追捕。整個事件則發生令人同仇敵愾的情事，包括趙少康幸災樂禍地調侃說，我們都不是沈伯洋，落井下石，卻遭網民炸爆留言，「當然，你們都是鄭麗文」，加以反擊，痛斥對同胞毫無人性。

但更遺憾的是，賴總統敦請以立法院長之尊應聲援保護反駁中國的威脅與勒索，以確保立委問政的自由言論品質與人身安全。但卻遭韓國瑜院長反擊為「自己生病，卻要別人吃藥」。並趁機為中國祭出要求民進黨刪除台獨黨綱；總統應收回中國是境外敵對勢力的說法等。這些包庇歹徒，為虎作倀，相當於患有斯德哥爾摩症候群，為加害者脫罪的人，也已遭網民炸鍋踢爆，難道是跟鄭麗文在拚中國的代言人，或爭寵頭號協作者。顯然有病的是「飼老鼠咬布袋，吃碗內洗碗外」的自認是中國人的人，出賣台灣尊嚴與利益的無恥之人才該吃藥。

八炯、閩南狼近日也同遭通緝，他們樂以光榮之姿強調，「我們都是沈伯洋了」。而沈伯洋也在德國國會殿堂發出正義之聲，「我被中國通緝了」。中國的不法惡行反被國際孤立，「一中原則」反被各國看破手腳。尤其，中國意圖斬首他國首相的不文明外交發言，已引發日本國民的不滿，恐遭驅逐。這些都顯現中國威脅世界，自有文明的世界仗義執言，為公理正義捍衛到底。正如「台灣有事，日本有事」；亦正如美國訂出「反共週」一般，總有千千萬萬個我，為鞏固民主自由站出來，對抗邪惡獨裁的暴政。

（作者是雲林縣議員、著有《台灣的第三條路：社造政治學》）

