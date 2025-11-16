自由共和國》陳啟耕／小黑屋與遣返──從「幻藍小熊事件」談簽證誤用的風險

幻藍小熊成員日前因為簽證問題被從美國遣返，團員們都覺得很可惜。（資料照）

陳啟耕／美國移民律師

近期，台灣女子團體「幻藍小熊」受邀赴美參加亞利桑那州美國職棒大聯盟（MLB）響尾蛇隊「台灣日」活動，本意是為台灣爭光，卻在機場全團遭遣返。這起事件讓許多人才驚覺：「原來觀光簽證不能用來表演？」

身為長期協助藝文團體赴美的美國移民律師，我想藉此說明幾個常見誤區，讓更多表演者避免相同的錯誤。

幻藍小熊事件的法律關鍵

根據了解，幻藍小熊使用的是「免簽 ESTA」入境。ESTA是美國免簽證計畫（Visa Waiver Program），台灣護照持有人可申請通過後，以觀光或商務目的在美停留九十天。 但重點是：ESTA 和 B1／B2 簽證，只能觀光、探親或洽商，不得登台表演，更不能收取任何酬勞或費用。只要表演活動中有觀眾、有舞台、有宣傳，即使未收錢，也被視為「提供勞務」。 因此，即使幻藍小熊沒有惡意，仍屬簽證用途不符，美方依法有權拒絕入境；類似情況其實早有前例，例如韓國女團Oh My Girl 也曾因誤用簽證被滯留機場、最終遣返回國。

為什麼「沒拿錢」也可能會出問題？

許多人以為「沒拿錢就不算工作」，但美國移民官判斷的重點在「行為性質」而非「報酬」，只要你站上舞台、有觀眾、有演出，就屬於表演勞務。因此，赴美表演必須申請 P 簽證（表演團體） 或 O 簽證（特殊人才）；這類簽證不僅合法，還能讓團體公開演出、接受採訪、甚至販售門票；反之若用 ESTA 或 B1／B2 入境表演，屬違法行為。一旦被查獲，不僅會當場遣返，還可能被註記「永久不得再使用 ESTA」。

台灣團體常見的三大誤區

誤區一：「主辦單位說可以就行。」 許多主辦方善意地表示「這只是文化交流、不算商業活動」，但美國海關只看事實：有沒有舞台、有沒有觀眾、有沒有表演？只要答案是「有」，就屬演出。

誤區二：「別人這樣也沒事。」 確實有人曾以觀光簽證入境成功，但那只是「被放行」，不是「合法」。入境官有高度裁量權，今天沒事，不代表下次過得去。幻藍小熊事件正是警鐘。

誤區三：「我們只是替台灣宣傳。」 動機再好，也不能改變法律定義。只要有公開表演，即為勞務活動，仍需持O或P簽證入境。

律師的第一線觀察

多年來，我看過太多團體花數月準備、砸下機票住宿費數十萬，卻在入境時被帶進「小黑屋」，面談幾小時後遣返，就連台灣金曲獎最佳原住民專輯得主也不例外，女主唱遭海關人員「脫光檢查」，十七小時後遣返回台，ESTA旅遊授權被取消，未來恐將無法再申請ESTA前往美國。那種無助與羞愧，讓人心疼，表演者並非不守法，只是不夠了解美國移民法規定，可惜在美國法律體系中，「不知道」並不是理由。

其實，只要在籌備階段先諮詢專業意見，確認活動性質與簽證類別，這些遺憾完全能避免。美國對文化團體並不排斥，只要程序正確、文件齊備，O、P簽證的核發相當順利。現在資訊發達，主辦單位也能輕易取得專業人士的意見，千萬不要為了省事或誤解而讓努力付諸流水。

想讓世界看到台灣，請先讓簽證合法

隨著台美交流日漸熱絡，一定會有愈來愈多台灣團體受邀到美國，「幻藍小熊」事件提醒我們：文化交流固然重要，但守法更關鍵；想讓世界看到台灣，第一步不是訂機票，也不是練舞練歌，而是「確認合法簽證」。 ESTA 和 B1／B2 只能觀光、探親、洽商——不能表演、不能收費、不能收酬勞；只要活動涉及舞台、觀眾或宣傳，就應使用O或P類簽證。 唯有合法入境，團體才能安心登台，讓世界真正看到台灣的專業與熱情。

