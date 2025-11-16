自由電子報
自由共和國》洪三雄／從「台灣地位未定論」 談「中華民國」(上)

2025/11/16 05:30

蔣家王朝的「中華民國」，只是一個流亡政府，並不是台灣人的國家。但現在中正紀念堂內仍有偌大的老蔣銅像。（資料照）蔣家王朝的「中華民國」，只是一個流亡政府，並不是台灣人的國家。但現在中正紀念堂內仍有偌大的老蔣銅像。（資料照）

洪三雄／一九七〇年台大法學院學生代表會主席

作者以編年方式歸結台灣主權歸屬。（作者提供）作者以編年方式歸結台灣主權歸屬。（作者提供）

今年（二〇二五）九月十二日，美國在台協會（AIT）公開提出「台灣地位（主權）未定論」。AIT表示：包括《開羅宣言》、《波茨坦宣言》和《舊金山和約》等二戰相關文件，「從未決定台灣的最終政治地位」。

中國一再惡意曲解二戰時期的歷史文件，以支持其脅迫台灣的行徑，意圖將台灣孤立於國際社會之外。AIT的此一言論，被視為美國公開駁斥中國偷樑換柱、無中生有的謊言。美國國務院也確認：AIT的說法符合華府立場。

為清楚對照，我以編年方式歸結台灣主權歸屬如下：

（見表）

一、「台灣未定論」與「中華民國」

一九四五年十月廿五日，依據麥帥《一般命令第一號》，中國國民政府台灣行政長官「代表盟軍」在台北公會所（中山堂）受降「接管台灣」。此乃受託「軍事接管」台灣，而非台灣主權的移轉。

一九四九年四月十五日，美國國務院公開表示：「台灣和庫頁島一樣，其最後地位將由一項和約決定」。此乃美國官方首次公開表示「台灣地位未定」。

一九五〇年六月廿五日韓戰爆發，美國總統杜魯門（Harry S. Truman）派遣第七艦隊協防台灣，實施「台海中立化」。同時聲明：

「台灣未來的地位，必須等到對日和約訂立，或經聯合國審議後，才能決定」。此乃「台灣地位未定論」的正式濫觴。

一九五一年九月廿八日的《舊金山和約》，及一九五二年四月廿八日蔣家王朝的「中華民國」與日本在台北賓館簽署的《中日和約》，都只載明日本聲明放棄台澎主權，但未言明主權之歸屬，故「中華民國」並未擁有台澎領土主權。

誠如杜魯門總統所言：「這個島嶼（台灣）的實際地位，是經由太平洋聯軍的勝利而取自日本的領土」。

二、一九一二年創立的「中華民國」，

已於一九四九年滅亡

中國國民黨在國共內戰「屢戰屢敗」而亡命台灣。當一九四九年十月一日「中華人民共和國」建國之際，創立於一九一二年的「中華民國」即被宣告死亡。中國共產黨特地在南京「十朝歷史文化園區」樹立了「中華民國墓碑（公元一九一二～一九四九）」，以資紀念。

自二〇〇五年以來，中國國民黨至少有四位當任主席和一位卸任主席及總統，到訪過中華人民共和國。

連戰、吳伯雄、洪秀柱、朱立倫、馬英九這一群人，從來沒有一位針對中國所立的「中華民國墓碑」，向中共表示過異議。他們都樂在中國的「亡國奴禮遇」中，默認了這個事實。

三、蔣家王朝／

一九九六年以前的「中華民國」

一九五〇年三月一日敗逃到台灣、已辭總統職務的蔣中正，突然竊用「中華民國」招牌「復行視事」，建立起蔣家王朝。

當時的台灣，在《舊金山和約》未訂之前，仍屬日本領土；即便簽訂和約後，台、澎主權的歸屬仍未定，既不屬中華民國，更不屬中華人民共和國。

「台灣非中華民國之領土」，蔣中正知之甚詳。他在一九四九年一月五日發文（現存國家檔案局）告誡時任台灣省主席陳誠：

「台灣法律地位與主權，在對日和約未成立前，不過為我國托管地之性質，何能言明作剿共最後之堡壘與民族復興之根據地」

一九五〇年六月廿五日韓戰爆發，美國總統杜魯門派兵協防台灣，但透過駐聯合國代表發給安理會成員國的文件，特別表明：

「待太平洋地區恢復安全之後，始得決定台灣未來的地位」

「該島嶼（台灣）的真實地位是，其為盟軍在太平洋地區獲勝而從日本取得的領土」

總之，蔣家王朝的「中華民國」，只是一個流亡政府，並不是台灣人的國家。因為：

其一、蔣家王朝，並未取得台灣的領土。其在台施以「軍事占領」或「軍事戒嚴統治」，都非國際法上的領土主權移轉。

其二、蔣中正非循合法程序，僅藉軍事武力強佔台灣「復行視事」重作總統。原《中華民國憲法》遭蔣家王朝凍結，而被違憲的《動員戡亂時期臨時條款》取代成空。

其三、一九九二年以前，蔣家王朝的「萬年國會」壟斷台灣民主，台灣人民無法選舉中央民意代表。一九九六年前，蔣中正無任期限制、一再連任總統，繼而又間接由蔣經國繼位，台灣人民始終無法直選總統當家作主。（待續）

