自由廣場》鄭麗文時代的啟示：國民黨的轉化

◎ 陳俐甫

活躍於學生運動、外省人台灣獨立促進會，曾任民進黨國大代表，卻轉投陣營當起國民黨立委的鄭麗文，當選國民黨主席，還獲得中國共產黨總書記兼國家主席習近平的當選賀電，這是前主席都沒有的大禮，真是好不威風。

中共為影響軍心暨蒐集個資，一改過去透過同學或同儕關係蒐羅軍人投降承諾書的做法，改在網路散布投降APP。而鄭麗文競選前就歌頌解放軍戰力、唱衰台軍無力對抗、力主停止軍備，是徹底的投降主義者。親共猶勝統一色彩的鄭麗文，引發黨內地方諸侯與華國派知識藍的疑慮，連黨內統派大老：知識藍媒體大亨趙少康、軍系少主郝龍斌也聯合抗鄭。在全黨冷漠與中國網軍助陣的形勢下，她以過半選票強勢當選。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文任命蕭旭岑與季麟連等統派激進勢力為輔佐，並派人到對岸會晤中共高層。日前馬場町白色恐怖秋祭活動，無視該活動不僅親中且親共，不顧媒體事先警告，堅持到場祭祀吳石等共諜，隔海呼應中共推動的「沉默的榮耀」等統戰影片的中共史觀，暗示附匪叛亂才是「大義」。

反思中國國民黨與中國共產黨的八十年糾葛，國民黨在孫中山時期採取容共立場，接受中共黨員以個人身分參加國民黨。黨國元老胡漢民、汪精衛則主張徹底分家的分共立場，蔣介石與蔣經國父子不僅反共，更以武力剿共。直到李登輝，反共仍是主流。

連戰為奪回政權，拜謁胡錦濤後改採「聯共制台獨」的立場。馬英九為國民黨奪回政權，卻為個人的歷史定位，強化兩岸經濟統合，不僅聯共制台獨，也在國際上友共。嗣後的洪秀柱更變本加厲，提出「一中共表」代替「一中各表」及「一中架構」呼應一國兩制。在此態勢下朱立倫換柱代之，更換總統候選人也緩和黨內急統之勢。朱立倫因而不得中共歡心，不僅無法赴中「面聖」，連中共主席的賀電也沒有。朱是未過半的弱勢主席，中共扶植傅崐萁等人以黨團架空其權力，黨內開始由友共而親共。鄭麗文以過半當選主席是中共對國民黨工作的重大成果：中國國民黨不僅是統一派，也是親共派了。

國民黨的反共黨綱已形骸化，兩蔣與李登輝的反共理念也被拋諸腦後。在中共面前，國旗會自動消失，連總統都可以變成「那個」。這個黨，提名走進中聯辦的人當立法院長，而黨團總召則直接拜見中共高層，選出鄭麗文乃是必然。國民黨如今不只親共且附共。以商業組織譬喻今後的國共關係：鄭麗文並不是中共在台子公司的董事長，而是在台分公司的經理。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、台大政治學博士）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法