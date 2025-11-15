自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》鄭麗文時代的啟示：國民黨的轉化

2025/11/15 05:30

◎ 陳俐甫

活躍於學生運動、外省人台灣獨立促進會，曾任民進黨國大代表，卻轉投陣營當起國民黨立委的鄭麗文，當選國民黨主席，還獲得中國共產黨總書記兼國家主席習近平的當選賀電，這是前主席都沒有的大禮，真是好不威風。

中共為影響軍心暨蒐集個資，一改過去透過同學或同儕關係蒐羅軍人投降承諾書的做法，改在網路散布投降APP。而鄭麗文競選前就歌頌解放軍戰力、唱衰台軍無力對抗、力主停止軍備，是徹底的投降主義者。親共猶勝統一色彩的鄭麗文，引發黨內地方諸侯與華國派知識藍的疑慮，連黨內統派大老：知識藍媒體大亨趙少康、軍系少主郝龍斌也聯合抗鄭。在全黨冷漠與中國網軍助陣的形勢下，她以過半選票強勢當選。

鄭麗文任命蕭旭岑與季麟連等統派激進勢力為輔佐，並派人到對岸會晤中共高層。日前馬場町白色恐怖秋祭活動，無視該活動不僅親中且親共，不顧媒體事先警告，堅持到場祭祀吳石等共諜，隔海呼應中共推動的「沉默的榮耀」等統戰影片的中共史觀，暗示附匪叛亂才是「大義」。

反思中國國民黨與中國共產黨的八十年糾葛，國民黨在孫中山時期採取容共立場，接受中共黨員以個人身分參加國民黨。黨國元老胡漢民、汪精衛則主張徹底分家的分共立場，蔣介石與蔣經國父子不僅反共，更以武力剿共。直到李登輝，反共仍是主流。

連戰為奪回政權，拜謁胡錦濤後改採「聯共制台獨」的立場。馬英九為國民黨奪回政權，卻為個人的歷史定位，強化兩岸經濟統合，不僅聯共制台獨，也在國際上友共。嗣後的洪秀柱更變本加厲，提出「一中共表」代替「一中各表」及「一中架構」呼應一國兩制。在此態勢下朱立倫換柱代之，更換總統候選人也緩和黨內急統之勢。朱立倫因而不得中共歡心，不僅無法赴中「面聖」，連中共主席的賀電也沒有。朱是未過半的弱勢主席，中共扶植傅崐萁等人以黨團架空其權力，黨內開始由友共而親共。鄭麗文以過半當選主席是中共對國民黨工作的重大成果：中國國民黨不僅是統一派，也是親共派了。

國民黨的反共黨綱已形骸化，兩蔣與李登輝的反共理念也被拋諸腦後。在中共面前，國旗會自動消失，連總統都可以變成「那個」。這個黨，提名走進中聯辦的人當立法院長，而黨團總召則直接拜見中共高層，選出鄭麗文乃是必然。國民黨如今不只親共且附共。以商業組織譬喻今後的國共關係：鄭麗文並不是中共在台子公司的董事長，而是在台分公司的經理。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、台大政治學博士）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書