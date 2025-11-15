自由電子報
自由廣場》台灣也應該宣示反共

2025/11/15 05:30

◎ 蘇拾瑩

川普總統上週宣布設立 「反共週」，其實最應該大聲表態、宣示反共的應該是台灣，台灣政府不應錯過這個良機。

基於反川及偏左立場，美國左派媒體對「反共週」幾乎採取冷處理，連帶台灣媒體也對此事報導不多，實在可惜。

川普強調反共，是因紐約市選出號稱「民主社會主義」的市長曼達尼，川普指他是共產主義者。若謂美國左右派之爭劇烈，則左派代表就是民主黨、主流媒體及曼達尼；右派代表就是川普、共和黨與之前遭槍殺的查理柯克。

在民主黨執政時期，美國左派迅速發展。川普上台後雷厲風行，內政趕走非法移民、取消多元性別；外交支持以色列、對中共不假辭色。美國民間保守右派氣勢大振，民調支持率上升。左派因而感受到威脅。在媒體帶有煽動性的反川反右言論下，點燃了一些左派激進份子的怒氣與仇恨，導致查理柯克被槍擊死亡。

上週部份親民主黨的州改選，民主黨仍獲大勝，紐約市選出年僅卅四歲的曼達尼當市長。左派媒體誇大曼達尼效應，認為社會的貧富不均與生活成本上揚已使年輕人不堪負擔，大舉投向極左的社會主義甚至共產主義。

但曼達尼的競選訴求，在當選後馬上遭到挑戰，同為民主黨的州長立刻否決了他要讓市民免費搭公共交通的計畫，而民主黨內的溫和派也擔心曼達尼的言論帶著仇恨，會帶領激進的年輕人做出不理性行為。民主黨自己內部已分裂為溫和派與激進派了。

川普在此時強調反共，當然是想教育一下曼達尼代表的這批左翼年輕人。

反觀台灣，左派與右派的意識形態向來不明顯，即使小英政府傾向左派，強調進步價值與支持同婚，但台灣的多元平權並沒有走得像美國那樣離譜，想變性就可以變性。

只是台灣也有一批不知天高地厚的年輕人，人稱「小草」，正如美國激進左翼的年輕人，不切實際，對中共的認知戰及滲透毫無抵抗力，非常需要被教育。尤其台灣位居中共對外侵略的第一線，中共早已毫不掩飾侵台野心，比起美國，台灣更需要反共，不是嗎？

無知的小草加上一些藍白政治人物刻意逢迎中共，已形成台灣抗敵的破口，不可不慎。

台灣政府若能把握機會，迅速向國際社會表態反共的決心，一如川普，也設立反共日、反共週、反共月，或舉辦各項反共宣導等，相信更能贏得川普的好感與信任，進而加深台美的合作同盟關係。

（作者是作家、資深媒體人）

