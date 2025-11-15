自由廣場》AI時代的真相戰／BBC醜聞 川普提告 台灣媒體如何守住誠信？

◎ 蕭錫惠

《紅樓夢》有兩句千古名言：「假作真時真亦假，無為有處有還無。」原本描寫世情虛幻，今日卻成為AI媒體戰的準確預言。現代資訊戰的恐怖之處在於——真假不再分明，而是共存：真話被剪成假話，假話被洗成真話，真相在演算法洪流中逐漸消失。BBC錯剪事件只是這場「真假之戰」的序幕。

英國廣播公司（BBC）因《Panorama》節目錯誤剪輯川普一月溜日演說，導致總裁 Tim Davie 與新聞部執行長 Deborah Turness於二〇二五年十一月九日相繼請辭。川普更透過律師函與 Truth Social揚言提告，索賠十億美元。這不只是媒體疏失，而是警告：真相可能被悄悄重寫，而沒有人察覺。

過去要造假，必須動員團隊，如今只須一台筆電：AI複製聲音、Deepfake模擬表情、語音模型製造不存在的句子，再以零成本散播。更危險的是，不少媒體的剪輯流程已部分導入AI工具，當模型自動選取語句、拼接段落時，編輯往往不知道內容已被「替換」。錯誤不再是個人疏忽，而是系統性危機：真實可能在無聲中被機器悄然篡改。

川普受訪時強調「我有義務控告，因為不能允許任何人欺騙公眾。」這次，他站上「反假新聞」的道德制高點。BBC的錯誤不是普通誤報，而是改動脈絡、扭曲意圖、干擾民意判斷。連英國公共媒體都可輕率改寫領導人的言論，民主社會的真相基石被徹底鬆動。川普的反擊不僅為自己，也為全球媒體畫出底線：媒體可以批評，但不能造假。

BBC並非首例。《紐約時報》也曾發生Jayson Blair造假採訪、Judith Miller「大規模毀滅武器」報導誤導開戰等事件。這些案例提醒我們：主流媒體絕非天然正義，而是必須靠誠信維繫。

台灣面臨的風險更大。因為台灣處在敵意資訊戰的第一線，親中媒體、境外金流、AI技術，三者結合形成三種危險模式：「斷章取義常態化」，一句拆成仇恨；情緒演算法化，AI自動挑選最激怒人的字；「深偽投放具體化」——二〇二四大選期間，事實查核中心驗證至少四十七則AI深偽影音，卅一則疑似源自中國。台灣面對的，不只是假新聞，而是國安級的認知戰。

全球已開始建立防線：歐盟《AI Act》要求深偽內容標示，日本、韓國亦要求揭露生成痕跡。然而台灣仍未跟上。未來至少需推動：AI內容強制標示、媒體誠信審議委員會、境外資訊溯源、全民媒體識讀教育、公共媒體AI工具透明化。

《紅樓夢》說「假作真時真亦假，無為有處有還無。」AI時代，這句話不是文學，而是現實。真相不會自己發聲，它須要制度維護，也須要公民守護。AI能偽造一切，唯有公民的誠信不能被偽造；守住誠信，就是民主最後、也是最重要的防火牆。

（作者是自由撰稿人）

