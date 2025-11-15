自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》中共祭出複合式統戰 台灣人須奮起抵抗

2025/11/15 05:30

◎ 陳財能

中國共產黨近期對台灣的一連串統戰攻擊及滲透行動，除了偕中國國民黨主席鄭麗文共同紀念間諜吳石、展開長臂管轄、發動「全球通緝」民主進步黨立委沈伯洋，高金素梅也以原住民身分攻擊台灣總統賴清德、拉高「疑美論」的矛盾，皆具有明確的戰略層次統戰攻擊和滲透意圖。

中共發動這些複合式統戰的操作，志在從根本上動搖台灣的國家認同，深化內部路線分歧。我們台灣人必須深入認知並謹慎積極起身應戰。茲從三個層面分析：

一、歷史認同核心敘事層面：爭奪歷史詮釋權與重塑國家認同。此層面著重於改變台灣人民對歷史的集體記憶與對未來國家的想像，是所有統戰行動的基礎。

（一）操作手法：透過代理人，如鄭麗文等親中共團體紀念吳石案，中共試圖將中國內戰的「國共敵我矛盾」轉化為台灣「內部歷史悲劇」的一部分。此舉混淆了「身為台灣人悲哀」身分認同敘事的主體性，再將台灣框架在「中國內戰」的敘事中。

（二）統戰目的：模糊吳石作為中共間諜的叛國性質，既將其包裝為「為追求統一而犧牲的英雄」，又能藉此爭奪歷史詮釋權，其目的在否定中華民國的合法性與國軍的忠誠敘事，更製造「無論是國民黨、還是共產黨，都是中國的一部分」的認知。其戰略目標是從根本上動搖台灣人的國家認同，及歸屬於「一個中國原則」的共時性與歷時性鋪路。

二、分化台灣社會層面：製造與利用內部矛盾、強化身份認同衝突。此層面在於利用台灣社會既有的多元性與潛在矛盾，進行精準分化，削弱社會凝聚力。

（一）操作手法：利用高金素梅的原住民身分攻擊台灣親美路線，兼具有操作分化台灣內部閩南、客家、外省、原住民的社經地位及認同差異，又有拉高「疑美論」矛盾的作用。

（二）統戰目的：中共的統戰精髓在於「在敵人內部製造、利用矛盾」。透過挑撥離間，將路線分歧升級為身份衝突，製造「親美路線會犧牲特定族群利益」的假象。終極目標在於撕裂台灣社會，使人民對政府產生不信任感，削弱台灣團結一致對外抗中保台的意志，進而使部分民眾轉而傾向與中國大陸交流的政黨或個人。

三、複合式統戰威懾層面：結合實質施壓與認知干擾、影響決策。此層面涉及對台灣政府及社會施加外部壓力，影響其政策選擇與心理狀態。

（一）操作手法：實施法律「長臂管轄」、大外宣及軍演、經濟制裁引發民意焦慮，即所謂「棒子蘿蔔齊下」的綜合統戰策略。

（二）統戰目的：這就是法律戰、輿論戰及心理戰組合的「三戰包」。戰略目的在於塑造「與中國對抗代價高昂，只有與中國合作才有經濟利益」的氛圍，進而影響台灣的政策選擇。透過恫嚇作用，企圖讓台灣人民相信親美路線會帶來戰爭風險，從而壓迫台灣政府調整現有路線，接受中共設定「一個中國原則」的框架。

總結而言，中共的統戰行動是一個複合多層次、環環相扣的認知作戰體系。其操作方式從改變底層的歷史認知與國家認同，到激化中層的社會內部矛盾，再到上層的施壓與威懾，每一層的行動都相互支援，最終目標是全面瓦解台灣的防衛意志，實現其政治議程。

為防「身為台灣人悲哀」的歷史重演，必須嚴肅認知到中共正全面展開的複合式統戰滲透和攻擊，否則台灣民主堡壘的內部就會被鄭麗文、傅崐萁、高金素梅等藍白紅中共代理人攻破。

敵人正在內外夾攻，台灣人必須警覺，團結起身應戰！

（作者是花蓮人，台灣社監事暨東社發言人）

