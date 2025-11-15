自由電子報
自由廣場》嗜血掠食者蒐集演算法的材料／中國刺探式攻擊 台灣遭壓力測試

2025/11/15 05:30

◎ 張厚光

中國近日密集發布對台灣人的通緝名單，從沈伯洋到網路意見領袖八炯、閩南狼，名單既奇怪又刻意。有人以為北京「情緒失控」，但仔細觀察，此舉更像是有意的「演算法測試」。

中國一連串對台動作，真正目的並非抓人，而是「讀取台灣」，這是針對台灣社會的一場「壓力測試」及「驗收」。

首先，通緝沈伯洋，是在測試台灣對「反滲透防衛」的敏感度；通緝八炯、閩南狼，則在測試台灣輿論的裂縫與反應模型。北京要的不是個體，而是資料：台灣社群多久被點燃？哪些媒體配合放大？哪些政治人物偕同共振？人民的恐懼門檻在哪？這些都是演算法所需的素材。

這些著手，是為反制賴清德總統提出「台灣之盾」。台灣之盾強化飛彈攔截、無人機防衛與分散式作戰，而所有防禦最終依賴同一件事：指揮鏈能否穩定、資訊能否流動。

中國透過輿論與法律戰，若能造成台灣社會混亂、認知對立，那麼再強大的飛彈系統，也會因指揮失序而失效。換言之，這波法律戰真正要癱瘓的，是台灣的「信息系統」、台灣的「社會穩定」、台灣的「認知防禦」。

這是一場「不流血的DDoS攻擊」。

北京以通緝作為觸發點，看台灣社會如何震動；再觀察政治人物如何切割、媒體如何反應、社群如何互罵。這些反應，就是中國下一步行動的依據。法律是外衣，演算法才是內裡。

對台灣而言，最危險的並非中國的軍事力量，而是台灣社會被迫在恐懼與憤怒中做出反應，可能導致指揮系統難以集中、資訊難以統一、民心難以安定。這才是台灣之盾真正的破口。

台灣必須及早強化三件事：

一、建立「認知戰預警」制度，監測輿論異常波動。

二、政府建立單一危機窗口，避免資訊混亂。

三、社群平台公開中國假帳號與異常操作。

中國的目標不是讓某些台灣人噤聲，而是讓整個台灣在混亂中失去方向。

沈伯洋不是主角，八炯和閩南狼也不是。

真正被瞄準的，是我們所有人的「判斷能力」。

看懂這一點，有效反制，台灣才有真正的安全。

（作者任職漢翔航空）

