自由廣場》法院判決揭穿 新竹棒球場淪為政治操作的墓場

2025/11/14 05:30

◎ 楊智強

新竹棒球場本應是城市的驕傲，卻因高虹安市府的政治操作與行政失能，淪為一場荒唐鬧劇的代名詞。桃園地方法院的最新判決，狠狠打臉竹市府當初「追求真相」的虛偽承諾，更揭露了令人震驚的事實：市政團隊為了掩蓋問題，竟然破壞現場、阻擾司法鑑定、拒絕讓真相浮出檯面。這不僅是公共工程爭議，更是對市民權益的公然背棄。

桃園地院清楚指出，新竹市政府不但未依法完成球場驗收，反而開挖毀損工程，導致整個驗收過程癱瘓。更令人詫異的是，市府以毫無事實根據的「工安零容忍」推託拒絕鑑定，此藉口被法官斥為缺乏事實依據的護短行為。這種做法，不僅掩蓋了真相，也讓司法調查無法順利進行。

法院揭穿的這場政治鬧劇，最大受害者正是新竹的球迷和廣大市民。原本應該成為城市驕傲、促進體育發展的棒球場，因為市府的行政失能與政治炒作，淪為被反覆挖掘的廢土堆。球迷們無法如期觀賽，整座城市的形象和信譽也因而受損，公帑不斷追加，社會成本墊高。

這起事件，不是單純的工程問題，而是新竹市政府以政治包裝專業問題，以形象宣傳掩蓋程序正義的典型案例。當官方連驗收與司法鑑定這類最基本的程序都能被政治干預，公共工程將成為權力操作的工具，受害的是人民。

新竹市政府與代理市長邱臣遠必須停止這場虛偽的政治秀，誠實面對問題，尊重司法程序，並為市民還一個真正合格並可使用的棒球場。這是對新竹市民的基本尊重，也是重建政府信任的首要條件。

新竹的球迷，值得更好的對待。政治炒作只會讓真相永遠被封鎖，這城市與人民，不能再繼續被虛假的政治鬧劇所犧牲。

（作者是社會科教師、資深球迷）

