自由廣場》捍衛民主還在分黨派?

2025/11/14 05:30

◎ 陳冠霖

中國重慶公安針對我國立法委員沈伯洋以分裂國家罪進行調查，官媒央視聲稱可能透過國際刑警執行全球通緝。

然而，沈伯洋並未在中國境內煽動中國民眾推翻中國政府，也沒資助任何資金給挑戰北京當局的恐怖組織。中共如此踐踏我國國格，且無視國際秩序的行徑，台灣人理應同仇敵愾，但立法院長韓國瑜不但沒有隻字譴責，反而要求賴清德總統撤銷「中國是境外敵對勢力」的立場，完全無視於中國軍機擾台暨武力恫嚇，如此立法院長不只失格，也有失民主國家的政治人物應有典範。

因政治立場不同而相互指責，並不罕見，但面對外力，仍應守住國家立場。

二〇〇七年在智利舉辦的伊比利—美洲高峰會，時任委內瑞拉總統的查維茲，對著同為左派立場的西班牙總理薩巴德洛，公開指責他的前任、人民黨出身的總理阿茲納在外交立場上親近美國，是法西斯主義者，比蛇都不如。眼看不在場的阿茲納受辱，薩巴德洛當場反擊查維茲，表示他和阿茲納的政黨立場及對外政策雖然不同，但阿茲納終究是西班牙人民合法選出的總理，他無法認同查維茲的批評。薩巴德洛這番話，是以超脫黨派的高度，幫不在現場的政治對手，捍衛其合法性，彰顯出政治人物的大格局，也維護了西班牙的國格與尊嚴。

中國將我國合法選出的國會議員，當成恐怖份子看待，其所謂通緝更是明目張膽消減我國國格，惡劣程度是千百倍於前述例子。韓國瑜身為立法院長，是國會議員的大家長，不僅沒有譴責中國的蠻橫行徑，以捍衛國會同事，反而和中國一鼻孔出氣，粗魯要求賴總統先檢討自己，真是令人寒心。

（作者是研究專員）

