自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》國球邁向世界慎防被盜壘

2025/11/14 05:30

◎ 溫順德

中國棒球城市聯賽明年正式開打。聯賽官方微博，前晚介紹球隊成軍文案，又把台灣降格為「省」，好好的體育，中國偏要搞成統戰。

中國籌辦城市聯賽，近日頻頻展開宣傳，聯盟英文名稱高度類似中華職棒；官網視學設計圖案，將台北一〇一置入。其中一支球隊成軍，官宣文告竟稱台灣為「中國台灣省」；又扯什麼，棒球從本壘出發，最後回本壘得分，是一項「回家」的運動，大搞統戰。

中國藉推廣棒球，披上商業利益糖衣，藉統戰符碼包裝或聯賽編制規定，建構「一個中國」形象，政府須有對策，財團才好遵循，免淪統戰工具。而台灣企業前進中國，贊助城市球隊發展，仍須維護國家安全，不必淪為統戰道具。

中國對台統戰，體育方面愈趨積極，甚至向下扎根，瞄準台灣中小學生。透過優渥補助，職涯發展誘因，促使台灣人才西進，藉體育歸體育氛圍，模糊台人國家認同，透過主導體育議題，加速促成兩岸融合，遂行政治統戰。中國媒體高調宣傳，望兩岸共築棒球夢，且邀請台灣球星「回家」加盟「祖國」球隊，一系列操作，斧鑿斑斑，絕非只著眼運動或商業，乃認知作戰之一環，更可能藉體育合作，掏空台灣棒球。

棒球是國人集體記憶，不容中國玷汙，我們和世界交流，但不許統戰上壘，此事當局切勿掉以輕心。

（作者是高中校長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書