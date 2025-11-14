自由廣場》國球邁向世界慎防被盜壘

◎ 溫順德

中國棒球城市聯賽明年正式開打。聯賽官方微博，前晚介紹球隊成軍文案，又把台灣降格為「省」，好好的體育，中國偏要搞成統戰。

中國籌辦城市聯賽，近日頻頻展開宣傳，聯盟英文名稱高度類似中華職棒；官網視學設計圖案，將台北一〇一置入。其中一支球隊成軍，官宣文告竟稱台灣為「中國台灣省」；又扯什麼，棒球從本壘出發，最後回本壘得分，是一項「回家」的運動，大搞統戰。

中國藉推廣棒球，披上商業利益糖衣，藉統戰符碼包裝或聯賽編制規定，建構「一個中國」形象，政府須有對策，財團才好遵循，免淪統戰工具。而台灣企業前進中國，贊助城市球隊發展，仍須維護國家安全，不必淪為統戰道具。

中國對台統戰，體育方面愈趨積極，甚至向下扎根，瞄準台灣中小學生。透過優渥補助，職涯發展誘因，促使台灣人才西進，藉體育歸體育氛圍，模糊台人國家認同，透過主導體育議題，加速促成兩岸融合，遂行政治統戰。中國媒體高調宣傳，望兩岸共築棒球夢，且邀請台灣球星「回家」加盟「祖國」球隊，一系列操作，斧鑿斑斑，絕非只著眼運動或商業，乃認知作戰之一環，更可能藉體育合作，掏空台灣棒球。

棒球是國人集體記憶，不容中國玷汙，我們和世界交流，但不許統戰上壘，此事當局切勿掉以輕心。

（作者是高中校長）

