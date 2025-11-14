自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》鄭麗文的修辭詐術

2025/11/14 05:30

◎ 沈言

鄭麗文出席統派辦的追思會，台上擺著共諜吳石的相片與花圈。面對質問，她竟說吳石是「懷有任務的情報工作者」。一句話，把共諜講成英雄，把背叛講成使命，這是精心設計的語言詐術。

語言一詐，就彷彿變高尚。共諜變成工作者，追思變成致敬。這種說法，就是不求一次到位，先把罪名洗成中立。像是把貪官說成「致力財富再分配的公僕」，把性侵犯說成「充滿激情的性解放工作者」，把假新聞製作者說成「資訊多元化促進者」。

鄭麗文不是第一次玩語言。她批政府，先自我美化成「反獨裁」；她挺中國，就自稱「促和平」。她不諳於政策辯論，卻擅長裝飾錯誤。她把詞說得漂亮，就把罪惡說成理念。

這是她個人價值錯亂，也在社會製造混淆。如果共諜也能被除罪化，那敵我大防就將逐步崩潰。語言模糊了是非，法律與忠誠也會跟著模糊，政治人物並無享有幫叛國者漂白的特權，一個黨主席公然幫共諜開脫，等於在幫敵國洗白。這哪叫和解，這是倒戈。

吳石的身分，早有定論；鄭麗文的辯詞，則讓叛國變得有浪漫氣息。這樣的語言若被接受，下一個被改寫的，就會是忠誠與背叛的界線。吳石的任務有利於共產黨而加害於國民黨，導致許多國軍死在戰場，讓許多家庭破碎，許多妻子失去丈夫，許多孩子失去父母，許多老人失去兒女。吳石是在幫共產黨讓政權征服國家，這不是修辭學所能越過的事實。

鄭麗文的態度，昭然若揭，歷史將為她的敵我不分，留下濃重的一筆。

（作者從事評論寫作）

