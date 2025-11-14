自由電子報
自由廣場》諾貝爾獎不在CNS：日本經驗給台灣的啟示

2025/11/14 05:30

◎ 胡振興

總統賴清德提出卅年內讓台灣催生三位諾貝爾科學類獎項（物理、化學、生理或醫學）得主的願景，日本在九〇年代提出類似宣示後，確實透過長期投入與制度改革，陸續培養出多位諾貝爾得主，但關鍵核心在於政府是否真的建立支持根本研究的結構。

然而，部分評論者將焦點放在「台灣論文登不上《Cell》《Nature》《Science》（簡稱CNS）」，CNS是科學界的「頭版頭條」，強調的是話題性與跨領域關注度；然而諾貝爾獎看重的，卻是經得起數十年考驗、改變人類文明的根本性貢獻。

歷史上，多數諾貝爾獎成果並未發表於CNS。一九〇一年首屆諾貝爾物理獎得主侖琴（Wilhelm Röntgen）發現X光，論文刊於德國地方學會的《維爾茨堡物理醫學學會會議報告》；一九五六年電晶體的三位發明人巴丁、布拉頓與蕭克利，其關鍵論文登於《Physical Review》與貝爾實驗室的技術期刊；一九五七年BCS超導理論、同年李政道與楊振寧提出「弱作用力下宇稱不守恆」理論，也都發表在《Physical Review》。這些成果構築了廿世紀物理學的骨架，與CNS無關。

近年更明顯。二〇二三年獲得諾貝爾生醫獎的mRNA疫苗技術，當年卡麗柯（Katalin Karikó）與魏斯曼（Drew Weissman）在二〇〇五年發表的關鍵論文，投稿至《Nature》和《Science》都遭拒，最後刊登於《Immunity》專業免疫學期刊。十多年後，這項被忽視的研究改寫人類對抗新冠疫情的命運。可見真正的突破不在「熱門期刊」，而在「冷門堅持」。

日本經驗亦然，二〇一四年諾貝爾物理獎頒給赤崎勇、天野浩與中村修二，表彰他們發明高亮度藍光LED。這項改變全球照明產業的突破，其論文全數發表於《Japanese Journal of Applied Physics》與《Applied Physics Letters》等專業期刊，沒有一篇刊於CNS。可見真正的創新未必需要「跨領域話題」，而是建立在長期耕耘的學術環境與產學合作土壤。

日本政府提出「廿一世紀科學立國」構想後，做了三件關鍵的事：一，建立長期穩定的科研預算機制，讓基礎研究脫離選舉與景氣週期。二，改革大學評鑑制度，降低「論文數量」的獎懲比重，改以研究的深度與延續性為主。三，推動「產學協創」模式，使研究成果能在產業中落地，進一步支撐國家創新體系。

這些政策花了廿年以上才見成效，諾貝爾獎只是副產品，真正成果是建立了持續創新的生態系。台灣若要朝此方向努力，關鍵不在「投稿哪個期刊」，而在「政府能否給基礎科學研究一個長期穩定的生態環境」。研究人員需要的是能專心實驗、不被短期績效綁架的制度支持。

日本當年的成功，靠的是耐心與紀律。台灣若想在卅年內看到科學的榮光，應該多一點制度設計。

（作者從事科技業）

