自由廣場》「有用白痴」與「平庸之惡」

2025/11/14 05:30

◎ 王崇堯

美蘇冷戰期間，西方國家常以「有用的白痴」（useful idiot），形容易受共產主義宣傳和心理操縱的非共產主義者。當我國立法委員沈伯洋遭中國通緝，揚言要全球追捕，立法院長韓國瑜院長卻說「自己生病，卻要別人吃藥」，不但置身事外，還反諷沈伯洋是「台獨份子」，挑釁中國，自作自受。

幸好，勇敢的沈伯洋立委，於台灣時間十二日，以我國立委身分出席德國國會聽證會，現身德國國會殿堂。沈伯洋說「最近中國政府公開宣布，將我列入通緝名單，只因我從事有關假訊息的學術研究，以及我在台灣推動公共教育的努力，他們在幾天前警告我，說我若出國可能會被全球通緝。然而，我現在就在德國，為我的研究發聲、為我的國家發聲、為言論自由發聲。」也有網友嗆「中國敢進去抓人嗎？ 」

「有用的白痴」本是蘇聯人描述支持共產主義的非共產主義者，這些人是天真或容易上當受騙者，或被政治團體及其意識形態所操縱的人群。美蘇冷戰期間，一九五九年美國《芝加哥每日卡盧梅特報》（Chicago Daily Calumet）的一篇社論，就指出，想赴蘇聯以促進和平的美國人可稱為「有用的白痴」。

台灣是否也有不少想赴中國以促進和平的「有用白痴」？這些人無視於中國是霸權國家，從不想和鄰國和平相處！我們曾問「納粹肆虐期間，德國的大學（代表理性）及德國的教會（代表良心），為什麼會支持邪惡的希勒特呢？」，如今要問「作為民主國家的台灣，立院院長為什麼欺善怕惡？為何國內還有人支持霸權中國，甚至與霸權同聲，欺侮善良的台灣人呢？」，身在民主台灣的知識份子或宗教信仰者，為何還要支持反人權、摧毀宗教自由的中共政權呢？

猶太裔美國思想家鄂蘭（Hannah Arendt）提出的「平庸之惡」（the banality of evil），可為上述困惑解答。「平庸之惡」可能隱密在我們的教育體系裡，在社會每一個隨波逐流的人的心裡，且有意或無意而成為政治、民族或性向主義的壓迫結構共犯，如鄂蘭在《平庸的邪惡：艾希曼耶路撒冷大審紀實》的忠告：在納粹政權底下，最可怕的並不是他們使用暴力來脅迫人民支持，而是他們改變整個政治體制，且教育人們不加思考地服從政府指令，沈溺於中而不知自拔！

看來「有用白痴」與「平庸之惡」是有異曲同工之處！

（作者是前台南神學院院長）

