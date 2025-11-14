社論》國民黨會不會淪為中共「衛星黨」

深陷「祭拜共諜」爭議的國民黨主席鄭麗文，批評聲浪未止。（資料照）

深陷「祭拜共諜」爭議的國民黨主席鄭麗文，批評聲浪未止。民進黨立委沈伯洋遭中共公然恐嚇抓捕的「跨境鎮壓」，以及愈來愈多台灣人前往中國被莫名關押。國人旅外風險，國民黨中央噤聲以對，立法院長韓國瑜更炮口轉內，居然反過來指責賴政府挑釁中國。甫接任黨魁的鄭麗文，正迅速帶領國民黨朝紅統方向，韓也跟行。鄭週三出席孫文誕辰一六〇週年紀念，看似試圖化解親共形象。不過，孫文當年採取「聯俄容共」，為中共寄生國民黨內並能在日後壯大，具關鍵影響。利用所謂兩岸和平話術，包裝親共的暴衝路線，鄭麗文試圖改變國內政治生態，首當其衝，則是這個百年老黨，將何去何從。

鄭麗文上週六參加統派團體舉行的秋祭儀式，現場追思對象涵蓋當年被捕獲最高階共諜的國防部中將參謀次長吳石。陸委會對此痛批，「身為國家重要政黨負責人，將背叛國家、出賣同袍的罪犯洗白成國共自相殘殺與歷史悲劇，將追思共諜活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因為吳石而傷亡的中華民國萬千軍民最大的羞辱。」行政機關公開撻伐國內最大在野黨主席，而且才剛新當選不久，這對朝野互動關係，是何等嚴肅情事。然而，看看藍營政治人物，少有對陸委會說法提出反擊。原因無他，所言就是有道理。鄭麗文悼念白色恐怖活動，原可有不少團體或平台選項，她卻挑了最鮮明的組織。即便先被揭露，仍然執意前往。然後辯稱不知祭拜對象有吳石等共諜在內。這般裝無辜，毫無說服力，難怪藍營罕有人幫鄭講話。

再看這場統派秋祭，除將共諜吳石列為「犧牲烈士」獻花追思外，現場還安排國際歌、東方紅等赤色元素，活動手冊更收錄以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為名長文「緬懷」吳石，甚至為中共政黨「台灣民主自治同盟（台盟）」宣讀祭文。指台灣「島內綠色恐怖」未歇，假民主之名行「倚美」之實；還要「共遏台獨冒險，共推統一大業」。這等於把中國國台辦的陳腔濫調，原封不動搬來台灣再講一遍。鄭麗文先致詞，台盟祭文在後，國民黨與中共黨派先後同場，藉由秋祭搭建平台，有意無意營造「國共聯手」的促統氛圍。鄭麗文上任至今三場公開活動，「馬習會」十週年、追思共諜、孫文紀念等，看出鄭麗文的「容共」軸線：操作所謂國共和解，來替兩岸一中背書。包括不避諱與為中共獨裁統治擦脂抹粉的「衛星黨」台盟同場活動。讓外界更加懷疑，鄭加速紅統腳步，是否也甘於配合當中共的下一個「衛星黨」。

藍營原本寄望鄭麗文的非傳統國民黨出身，能開拓中間票源，現看來完全相反。外界關注，當鄭猛踩油門，未來還會有哪些「驚人之舉」。先前國民黨主席選舉時對手陣營已指控，中共大舉介選，扶鄭麗文上位。如今，當然得政治償債。光看鄭麗文納入馬英九、連戰等國民黨「票房毒藥」反動路線代理人，為集體領導結構，嗅出「中國票房」遠重「台灣票房」走勢。而為表忠，勢必阻擋「抗中保台」的推動，包括鎖定我們提升自我防衛能力與加強民主韌性等作為。可以預期，針對賴政府即將提出逾兆元的軍事特別預算，將遭逢在野方面極大的阻力。這項攻防，會作為中共「考評」鄭麗文及國民黨表現的一大指標。接著，代表馬、連勢力的副主席群，將奔赴中國與之唱和，或倡議兩岸應進入簽署和平協議。再來，為讓鄭麗文能與中共總書記見上一面，甚至不排除修改黨章，拿掉「反對共產主義」，作為政治獻禮。

精明如藍營政客，當然看懂這戲法，自也不能落於後。我們立法委員遭中共公然人身威脅，賴清德總統週二喊話國會議長應發聲。結果，韓國瑜不敢嗆中，反而自我繳械，要求先撤回中國為境外敵對勢力。賴總統曾為此宣示將提出完整的國安修法，韓講這些話，等於公然反對，中共最是愛聽。韓國瑜本可以展現國會領袖的政治高度，針對中共謀台，以及對民主國家的威權擴張，表達嚴正立場。但綜觀其聲明，似乎更像是與鄭麗文比拚聲量，乃至於如何迂迴地爭寵於中共。這些徵候，百年老黨接下來走向，已讓藍營支持者深感不安。從公然祭拜叛國共諜，到中共不是境外敵對勢力，接連刻意模糊敵我分際，是要讓整個台灣從「容共」到「迎共」嗎。

