新聞線上》行政院應設立年改辦公室

藍白繼續「輾壓」改革政策的列車恐怕煞不住，行政院成立「年金改革」專責單位，提出方案以說服人民是當務之急。圖為行政院長卓榮泰。（資料照）

記者陳杉榮

藍白兩黨立委上週接連以多數暴力表決，將並未完整審查的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」送出委員會，並聲稱未來二十年「只增加四四六〇億元」，打算十二月強行三讀通過。藍白繼續「輾壓」改革政策的列車恐怕煞不住，行政院成立「年金改革」專責單位，提出方案以說服人民是當務之急。

朝野一年多來毫無善意互動，傅崐萁和黃國昌毀憲亂政，揮刀亂砍，行政院、監察院和司法院都遍體鱗傷，立法院的形象跌落谷底，立委成為台灣的「最大公害」，掏空國庫成為惡行，財劃法拿走中央三七五三億元，普發一萬元二千三百五十億元，還有原住民保留地補貼、軍警條例修法等，在藍白眼中「錢已經不是錢」，而是制裁報復民進黨的工具。停砍公教年金需要政府撥補四四六〇億元，事情給年輕人做，錢財給退休者領，違背正義，債留子孫，他們卻什麼都不在乎。

民進黨政府給人民的印象，就是不主動協商，放任在野黨亂幹，看看能不能在選舉中獲利。這種投機的想法會害慘這個政府，甚至拖垮台灣。七二六和八二三兩次大罷免的結果顯示，即使民進黨天天宣傳經濟成長率領先日韓，很多政策大撒幣補貼，痛批國民黨親中賣台，仍然不敵人民對執政者的監督和討厭。民進黨必須改弦易轍，不要暗自期待鄭麗文會像香港的林鄭月娥，也不要認為反年改傷害「世代正義」的利多會在選舉時挹注到民進黨身上。

「世代正義」相對的就是「世代剝奪感」，為什麼過去激發年輕人改革熱情支持的民進黨，現在卻讓年輕選民感到疏離？為什麼貪污收賄說謊成性的柯文哲，依然讓「小草」無怨無悔的追隨？連續三次執政的民進黨必須深思。持續的低薪和高漲的房價，讓年輕人對社會不滿，投射到政治上就是「討厭執政黨」。政府標榜經濟成長率有多高，也反映出資源分配不均，貧富差距擴大的問題，「果實」集中在少數階層手裡，年輕人自然忿忿不平。

執政者要解決問題，不能光在國會哀號咒罵。最近行政院有幾件事都受到好評，花蓮馬太鞍風災設立「前進協調所」，政務員季連成統籌；台中豬瘟設立「前進應變所」，政務委員陳時中督導；丹娜絲風災設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，政務委員陳金德任指揮官，重大事件由政務官統籌，都順利解除危機。藍白反年改，嚴重傷害年輕世代的未來，行政院應設立「年金改革辦公室」，提出可行方案，交付朝野協商，讓年輕人有感，這樣做對社會才有說服力。

