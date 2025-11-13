自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》行政院應設立年改辦公室

2025/11/13 05:30

藍白繼續「輾壓」改革政策的列車恐怕煞不住，行政院成立「年金改革」專責單位，提出方案以說服人民是當務之急。圖為行政院長卓榮泰。（資料照）藍白繼續「輾壓」改革政策的列車恐怕煞不住，行政院成立「年金改革」專責單位，提出方案以說服人民是當務之急。圖為行政院長卓榮泰。（資料照）

記者陳杉榮

藍白兩黨立委上週接連以多數暴力表決，將並未完整審查的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」送出委員會，並聲稱未來二十年「只增加四四六〇億元」，打算十二月強行三讀通過。藍白繼續「輾壓」改革政策的列車恐怕煞不住，行政院成立「年金改革」專責單位，提出方案以說服人民是當務之急。

朝野一年多來毫無善意互動，傅崐萁和黃國昌毀憲亂政，揮刀亂砍，行政院、監察院和司法院都遍體鱗傷，立法院的形象跌落谷底，立委成為台灣的「最大公害」，掏空國庫成為惡行，財劃法拿走中央三七五三億元，普發一萬元二千三百五十億元，還有原住民保留地補貼、軍警條例修法等，在藍白眼中「錢已經不是錢」，而是制裁報復民進黨的工具。停砍公教年金需要政府撥補四四六〇億元，事情給年輕人做，錢財給退休者領，違背正義，債留子孫，他們卻什麼都不在乎。

民進黨政府給人民的印象，就是不主動協商，放任在野黨亂幹，看看能不能在選舉中獲利。這種投機的想法會害慘這個政府，甚至拖垮台灣。七二六和八二三兩次大罷免的結果顯示，即使民進黨天天宣傳經濟成長率領先日韓，很多政策大撒幣補貼，痛批國民黨親中賣台，仍然不敵人民對執政者的監督和討厭。民進黨必須改弦易轍，不要暗自期待鄭麗文會像香港的林鄭月娥，也不要認為反年改傷害「世代正義」的利多會在選舉時挹注到民進黨身上。

「世代正義」相對的就是「世代剝奪感」，為什麼過去激發年輕人改革熱情支持的民進黨，現在卻讓年輕選民感到疏離？為什麼貪污收賄說謊成性的柯文哲，依然讓「小草」無怨無悔的追隨？連續三次執政的民進黨必須深思。持續的低薪和高漲的房價，讓年輕人對社會不滿，投射到政治上就是「討厭執政黨」。政府標榜經濟成長率有多高，也反映出資源分配不均，貧富差距擴大的問題，「果實」集中在少數階層手裡，年輕人自然忿忿不平。

執政者要解決問題，不能光在國會哀號咒罵。最近行政院有幾件事都受到好評，花蓮馬太鞍風災設立「前進協調所」，政務員季連成統籌；台中豬瘟設立「前進應變所」，政務委員陳時中督導；丹娜絲風災設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，政務委員陳金德任指揮官，重大事件由政務官統籌，都順利解除危機。藍白反年改，嚴重傷害年輕世代的未來，行政院應設立「年金改革辦公室」，提出可行方案，交付朝野協商，讓年輕人有感，這樣做對社會才有說服力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書