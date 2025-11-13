自由廣場》醫療暴力頻傳 應修正《醫療法》

◎ 趙萃文

輔大附設醫院11日下午發生醫療暴力案件，曾姓男子佯裝病患掛號看診，持美工刀攻擊泌尿科名醫江漢聲，引發輿論譁然。

從民國98年開始，我國的醫療暴力案激增，立法院在103年通過《醫療法》第24條及第106條修正案，新增刑罰規定，以期維護醫護人身安全。但因主事者立法技術之顢頇粗糙，並囿於傳統，認為醫護人員應具高尚道德情操，不應和病患計較。整體而言，103年那次修法所製造的問題比解決的問題還多，部分條文更徹底淪為純屬廢文。

舉例而言，現行《醫療法》第106條2項毀損醫療機構保護生命之設備，致生危險於他人之生命、身體或健康者，處三年以下徒刑、拘役或罰金。然而《刑法》第352條毀棄、損壞他人文書或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，也是處三年以下徒刑、拘役或罰金。將毀損保護生命設備行為、單純毀損文書行為，兩者法定刑設計相同，明顯不符比例原則，亦有法益保護輕重不分之譏。

此外《醫療法》第106條2項對於醫療救護人員以強暴、脅迫，妨害其執行醫療救護業務，處三年以下徒刑，得併科罰金。犯前項之罪，因而致醫療救護人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者處三年以上十年以下徒刑。這也和刑法第277條普通傷害罪相同，並無額外加重。類此針對醫療護理人員所涉法律保護，若未能從保障醫療專業與執業安全的方向設計，恐將使醫護喪失從業熱忱。尤有甚者，近年台灣醫療人力流失日趨嚴重，若法律未及時回應，恐使前線醫護陷於更深困境，影響全民健康權之維護。

本文建議，《醫療法》第106條第2項之毀損醫療機構保護設備罪，應刪除拘役及罰金規定，以避免刑度過輕而削弱其嚇阻效果；第3項針對醫療救護人員以強暴、脅迫妨害其執行職務者，應將最高法定刑度提升至五年至七年，以與《刑法》第304條普通強制罪形成明顯區隔，以彰顯對醫護人員之特別保護。另同條第4項加重結果犯之刑度，亦應隨之調升。惟營造良好醫療環境除了法規修正外，仍有賴醫療人員與病患雙方的相互尊重與共同努力，自不待言。

（作者是大學助理教授，法學博士）

