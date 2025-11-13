自由電子報
自由廣場》70歲只能等老？ 他用學習開展人生

2025/11/13 05:30

◎ 謝旻憲

台灣快速邁入高齡化社會，許多人以為，七〇歲以後的人生只剩下等待與消磨時光。然而，一位七〇歲的阿伯，用自己的經歷證明：學習可以讓人生在每個階段都充滿可能性！

阿伯原本過著單調的退休生活，每天運動、看電視、滑手機，直到參加樂齡學習課程後，他的人生徹底改變。他學薩克斯風，從吹不出聲音到能演奏樂曲；學手機攝影，拍出精美的照片；練太極，讓身體靈活、心境平和；甚至利用木工課為孫子打造一個書架，讓全家刮目相看。

「我以為七〇歲的人生只剩下等待，但學習讓我重新找回熱情，還讓我對未來充滿希望！」阿伯說。阿伯不僅改變了自己，還參與了「樂齡環島圓夢行」，與其他學員走訪全台各地，分享自己的學習故事，啟發更多高齡者。他用薩克斯風演奏樂曲，教大家用手機記錄生活，帶領長輩練太極，甚至親自教他們製作木工小物。

每到一站，都有長輩感動「原來我們也能學新東西！」這場旅程不只是阿伯的圓夢之旅，更是一場生命價值的傳遞。他用行動證明，學習不分年齡，奉獻讓生命更有意義。學習不僅能延緩老化、提升生活品質，更能讓高齡者重新融入社會，創造無限可能。然而，現實是，樂齡學習的資源仍然不足，尤其在偏鄉地區，許多高齡者因交通不便或資訊不足，無法參與課程。

樂齡學習不只是個人的成長，更是社會的投資。透過學習，高齡者不再只是被照顧的對象，而是能夠自我實現、貢獻社會的重要力量。

政府不妨把樂齡學習全面納入政策規劃，並以「樂齡學習中心」為引擎，帶動各縣市的關懷據點如同葉片般運轉起來，形成一個完整的高齡支持網絡。透過這個網絡，樂齡學習的力量可以延伸至更多偏鄉地區，讓每一位高齡者都能參與其中。

「人生七〇才開始」讓我們攜手推動樂齡學習，讓更多人像阿伯一樣，用學習翻轉人生，活出自己的精彩篇章！

（作者是苗栗縣樂齡學習示範中心執行長）

編按︰教育部結合各鄉鎮市區公所、學校、民間團體等在地單位、組織，規劃辦理五十五歲以上國民的學習課程，「樂齡學習中心」即是以「學習、改變、增能、貢獻」的樂齡學習精神，鼓勵長者經由學習、建立自信、積極參與社會公益及回饋社會。

