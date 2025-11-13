自由電子報
自由廣場》叛亂不是冤案 豈能魚目混珠

2025/11/13 05:30

◎ 王至劭

當代台灣社會對「白色恐怖」的理解，往往被壓縮成一句口號 – 「國民黨迫害人民」，然而，只要把歷史重新展開，就會發現這是一種因高度簡化而錯誤的陳述。

一九四九年後，中共在台灣發展系統化的地下組織、傳遞軍事機密、策動暴動、吸收軍公教成員，甚至建立武裝基地等候時機裡應外合，志在推翻台灣的中華民國政府。

在那段歲月，台灣確實有人因無端指控而含冤受害，但同時也有另外一幫人向中共傳遞情報、組織破獲、暴動策劃，因而喪命，這兩類人完全不同，今日有人藉「放下仇恨」之名，把這兩種屬性截然相反的對象混在同一祭壇下悼念，這是假寬容，卻是貨真價實的摧毀價值。

「白色恐怖受難者」並非單一群體，對其中的冤錯假案被害人應予追思，至於提供情報給中共、導致我國軍民大量傷亡者，其行徑本質是要摧毀中華民國政權，將台灣鎖入鐵幕，直到今天這種行徑仍在進行，甚至更精準、更陰狠。

有心人將兩者假藉「平等祈禱、共同悼念」置入同一儀式，不僅模糊了敵我，更是為消滅中華民國的行徑提供扭曲的道德庇護。這哪叫放下仇恨，這是歷史失序，甚至是製造新的更大仇恨。

古往今來，作戰後勝利方清理戰場時，敵我兩方的屍體都要分開埋葬，蔣介石就曾下令「國共兩軍屍體一定要分開埋葬」，共產黨陣營更是分得清楚。

鄭麗文若真想改寫藍營在白色恐怖議題的缺席，那也無妨，問題是她不能在不區隔對象之下草率「全部一起悼念」。向冤案受害者致意，合情合理，向共諜鞠躬，就是價值錯亂。向那些一生志在摧毀中華民國的判徒獻花，更是對歷史的不忠、不義與不識，自我否定了國民黨在台灣的存在價值。

毛澤東很變態，解放後，連奉派潛伏國軍的共諜很多都被他槍斃，到了八十年代，改革開放時期，對岸掀起一波平反「潛伏國軍內、有功於紅軍的人員」的潮流，或是向投共卻遭殺害的國軍，重新頒發《起義證明書》等等。倘若吳石沒死而回到大陸，估計和郭汝瑰、劉斐、潘漢年等共諜一樣，不會有好下場。

對於當年打算引共軍入侵台灣的國軍叛將加以肯定，等於是鼓勵今天的國軍彷傚，最後只會傷害到我們自身。真正的文明是先區分黑白、再談和解，真正的反省是先釐清本質、再談寬容，真正的負責是不讓白色恐怖變成一場永無止盡的政治消費。

（作者是台聯政策顧問 台灣教授協會會員）

