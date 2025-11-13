自由廣場》八十歲免評不是放水 是放下家屬的苦水

◎ 陳清雲

台灣正式邁入超高齡社會，長照需求暴增，政府八月起開放八十歲以上免評巴氏量表，只要年齡達標就能申請外籍看護。政策一出，有人叫好「終於減少折騰」，有人質疑「會不會被濫用？」三個月過去，申請案不如預期，只有八千多件，遠低於勞動部原估十萬件，結果證明：多數家庭其實很理性，真有需要才會申請。

這項「免評新制」讓家屬終於放下一口長年吞不下的苦水，過去為了拿到巴氏量表合格分數，家屬飽受折騰，如今則是讓真正有需求的人少跑一趟、多一條路，並非「放水」。

請繼續往下閱讀...

更重要的是，「年齡」只是開門的鑰匙，不是分配資源的終點。若身體健康、能自理，根本不需聘請看護。申請數量低迷，正說明社會多數人並非貪圖方便，而是審慎評估照顧需求。

巴氏量表是一次性評估，難以反映長輩每日狀況。有些失智長輩白天清醒、晚上躁動，一分之差就決定能否申請看護，難免失真。若能改由照顧服務專員到家評估，整合長照2.0的「照顧管理評估量表」，讓制度從雙軌變單軌，會更公平、更貼近生活的設計。

當然也不能忽視另一端的主角 — 外籍看護。她們離鄉背井為家計而來，是長照體系的無名支柱。在失智惡化、夜間照護、情緒起伏中，照顧者選擇陪伴，是因明白「病改變的是症狀，不是人」。也有家庭以表單分工、尊重宗教與飲食習慣，讓照顧關係從雇傭走向家人。照顧本就是一段「交換生命」的歷程：長者、家屬、移工彼此牽連，沒有人是外人。

超高齡社會最怕的，不嫌開放太多，只怕支持太少。若能整合長照資源與外籍看護制度，讓照顧者有喘息、移工有保障、家庭有支援，才不致讓整個照顧體系陷入惡性循環。

免評制度只是起點，真正的關鍵在於建構一個溫暖又有彈性的長照網。讓政策不只是表格與年齡的遊戲，而是能讓每個家庭少一點焦慮，多一點喘息。

也要感謝離鄉背井的外籍移工，唯有把她們視為長照體系的一部分，台灣的長照之路，才能走得長、走得穩。

（作者是前立法院法制局局長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法