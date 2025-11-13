自由廣場》沈委員遭中國偵查 韓院長心向北京

◎ 史里

中國對台灣的敵意，是赤裸裸的事實。從軍機、軍艦繞台，到外交打壓、資訊滲透與網路攻擊，這一切都是明目張膽的威脅。當賴清德總統呼籲國會共同譴責中國對沈伯洋立委的政治偵辦，這是對我國主權與民主的最基本防衛，卻遭立法院長韓國瑜以「不該稱中國為境外敵對勢力」回應 —— 彷彿問題不因中國侵門踏戶，而在我們說實話。他說話彷彿自己不是台灣官員，而是幫對岸代言的「調解人」。

所謂「赤裸裸的敵意」不是來自名稱，而是中國的行為早已如此。國民黨若仍替中國辯護，就是對事實的扭曲與對台灣安全的忽視。中國的威脅不會因閉口不談而消失，反而會因軟弱與退讓而得寸進尺。

歷史學者余英時曾指出：「台灣有很大的心理問題，包括國民黨在內，就是畏共怕共，怕得不得了……。另外一種就是怕台獨，於是想用對岸來控制台獨。」余英時更警告：「如果繼續這樣顧忌下去，最後只有向共產黨投降。如果這樣，那當初何必跑到台灣來，在南京簽字投降不就好了？」這話點破國民黨長期的錯誤與愚昧 —— 既害怕中國，又妄想依附中國以圖存。

更令人憂慮的是，現任國民黨主席被中國官媒稱為「統一女神」，其言行早已偏向對岸。這樣的政黨完全沒有台灣中心思考，只有權位算計與歷史失憶。今後，國民黨將再次成為國共內戰的失敗者 —— 而這一次，他們不只重蹈覆轍，還要拖台灣人一起跌入火坑。

（作者是台南市市民）

