自由廣場》不能讓恐懼定義我們 —— 聲援沈伯洋

◎ 王宏仁

中國對台灣立委沈伯洋進行「分裂國家罪」立案偵查，並透過央視專題影片公開「起底」，這不只是針對他個人的恐嚇，更是對整個台灣社會的心理戰。當北京假藉司法當成武器、利用媒體當擴音器，它意圖製造的並非法律效果，而是寒蟬效應：要讓台灣人自己噤聲。

面對這樣赤裸的政治恫嚇，國內卻出現了冷嘲與轉移焦點的聲音。部分在野黨立委不但沒有譴責中國，反而要求賴清德總統「自我反省」。這種邏輯完全倒果為因：若非中國長期以軍事威脅、資訊滲透與外交打壓脅迫台灣，又何需反滲透法？真正該檢討的，不是政府防禦太多，而是中國干預太深。

中國選擇在此時鎖定沈伯洋，背後並非偶然。第一，川習會中國未能讓美國在台灣議題「配合演戲」，挫折感轉為對台施壓。第二，北京高調紀念「台灣光復八十週年」，王滬寧拋出的「七個更好」政策，表面對台善意，實則為「懲戒台獨」鋪路。第三，戰狼外交越演越烈，從大阪領事的仇日言論到對英國外館的報復行徑，都顯示中共政權對國際規範的缺乏尊重。

中共針對沈伯洋，這不只是單一立委的安危，更是整個台灣民主制度的尊嚴。當北京可以隨意貼上「頑固台獨份子」的標籤，下一個被點名的可能就是任何一個敢於批評中國的人。在歷史上，這正是威權政體對人類社會最具殺傷力的一種攻擊。

台灣政府，特別是主管兩岸事務的大陸委員會，已經做出相當明快的立場回應，並正在研議跨部會與國際上的合作措施。在此期間，建議可以： 第一，將中國對台灣民代的跨境恫嚇納入「國家安全警示清單」，明確定義這類行為為對民主制度的敵意行動； 第二，透過外交管道與友邦協調，推動「跨國政治迫害防範機制」，確保遭中國列名追訴的台灣公民在海外不致面臨引渡或拘押風險； 第三，檢討我方與中國之間的官方與半官方互動管道，凡涉及宣傳、滲透或司法脅迫的個人與機構，必要時暫停交流。

台灣不能被恐懼綁架、更不能因而噤聲。面對威權的霸凌，我們不能退縮，而要以制度、法律與民主信念作為回應。唯有如此，才能得到國際社會的廣泛理解與支持。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

