自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》北京推著台、日相向而行

2025/11/13 05:30

日本首相高市早苗10日在國會備詢時強調，不會收回「若台灣遭受中國侵略，可能採取集體自衛權」的言論。（法新社檔案照）日本首相高市早苗10日在國會備詢時強調，不會收回「若台灣遭受中國侵略，可能採取集體自衛權」的言論。（法新社檔案照）

APEC峰會，高市早苗公佈與「台灣總統府資政」林信義會面消息與照片，北京跳腳：日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。不到一星期，高市又在眾議院表示：「台灣有事」，如果是遭到動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態，日本自衛隊可行使集體自衛權。這次，中國駐大阪總領事發文恐嚇：「如果膽敢擅自插手，那就只好毫不猶豫斬斷你們那骯髒的脖子」。中國把反日、反獨促統緊密掛鈎，正好說明台、日休戚與共的交集有多大！

所謂的「長期殖民台灣」，意指台灣曾經是「日本的一部分」，中華民國統治中國期間，大部分時間台灣便處於這種狀況，以故，孫中山、毛澤東都在革命初期主張，將來應支持台灣獨立。因緣際會，終戰至今八十年，台灣形成眼前的現狀：自我統治卻未受主要國家外交承認的獨立政治實體。一九四五年向盟軍投降，一九五二年舊金山和約生效，一九七一年中國代表權易手，日、台主從關係改變，此後日本也少強調過去的歷史淵源，親中派為免刺激北京，對台灣議題謹小慎微。

不過，台日地緣特殊連結，仍延續至後殖民時代。至安倍晉三、高市早苗，勇於為日本開啟新的戰略思考，「台灣有事就是日本有事」，推手來自「中國威脅」。上月底，首次川普、高市會面，雙方再次確認台海和平與穩定的重要性。後來，高市與習近平會談，也強調了此意。根據彭博報導，川普對高市保證：「任何妳想要的、任何妳需要的幫忙，我們都會在那裡。」法新社則報導，川普在專機上說：「台灣就是台灣。」果然，川習會沒有談到台灣，那些藉此散佈川普可能表態「反對台灣獨立」的疑美、棄台認知戰，又一次自打嘴巴。

其實，美國也在戰略調整中，從川普的角度來思考，如果他又要遏制中國對美國的挑戰，又要降低美國在西太平洋的戰略成本，除了鼓勵各國增加國防預算，兩全其美的方式之一，就是讓日本分擔美國在第一島鏈的傳統角色。本月初，赫格賽斯訪問韓國，據路透指出：美方官員已暗示，計畫使駐韓美軍更具行動彈性，應對更廣泛的威脅，例如防衛台灣、制衡中國軍事影響力。從這個消息來看，上述川普向高市的保證，就不能以純屬客套話來解釋了。

猶記得二〇二一年五月起，台灣新冠疫情告急，在野黨操作疫苗之亂，日本馳援贈送的一二四萬劑疫苗於六月四日搶先抵台。六月廿日，美國首批贈台七十五萬劑疫苗運送來台。這些，只是日、美多次贈台疫苗的開端。在此十年前，日本三一一大地震，台灣官方、民間雪中送炭，捐款超過新台幣七十億，僅次於美國，堪稱善的循環。台灣人民危難之際，日本贈台疫苗，比美國贈台疫苗，更早抵達台灣。日、美這種時間差，意涵已經超過地理差，也就是，萬一「台灣有事」，來自日本自衛隊、日韓美軍的馳援，或許是急診室的立即反應。

近年地緣政治劇烈變化，不可完全用過去的戰略宣告來預測未來的戰術行動，而必須用持續發生的戰術行動來預測戰略走向。目前在第一島鏈，台、日在地緣上堪稱唇齒相依，日本的安倍／高市路線，令台灣人民產生另一種想像。殖民記憶有正有負，但已被來自中國迫在眉睫的現實危機所取代。民選總統，除了馬英九，不惜與日本一戰，從李登輝到蔡英文、賴清德，台灣社會民情，大體上多是天然友日派。日本人民也深有所感，台灣是亞洲甚至全球對日本最友善國家。台灣捐輸日本海嘯，日本快遞台灣疫苗，這是比統戰的炎黃子孫具體可感的兄弟情誼。

時間是一支不回頭的飛箭，尼克森主義的設計師，季辛吉兩年前告別人世，他設計的世界圖像，也被全球化解構了。韓戰期間，杜魯門曾要求研究：台灣交還日本由麥克阿瑟管理。事雖未成，不變的是，麥克阿瑟的遠見：台灣必須存於友好國家之手，歷經浮沉仍為美國印太戰略的壓艙石。如今，既然中國已經自暴非美國友好國家之本質，那麼，美國在承認台灣為獨立國家之前，或許只能將維護台灣安全的責任讓日本承擔一部份了。而兩岸中國人所謂的美國棄台，假使最後結果是日本承擔，那麼印太這盤棋就真的有好戲可看了。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書