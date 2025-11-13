社論》北京推著台、日相向而行

日本首相高市早苗10日在國會備詢時強調，不會收回「若台灣遭受中國侵略，可能採取集體自衛權」的言論。（法新社檔案照）

APEC峰會，高市早苗公佈與「台灣總統府資政」林信義會面消息與照片，北京跳腳：日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。不到一星期，高市又在眾議院表示：「台灣有事」，如果是遭到動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態，日本自衛隊可行使集體自衛權。這次，中國駐大阪總領事發文恐嚇：「如果膽敢擅自插手，那就只好毫不猶豫斬斷你們那骯髒的脖子」。中國把反日、反獨促統緊密掛鈎，正好說明台、日休戚與共的交集有多大！

所謂的「長期殖民台灣」，意指台灣曾經是「日本的一部分」，中華民國統治中國期間，大部分時間台灣便處於這種狀況，以故，孫中山、毛澤東都在革命初期主張，將來應支持台灣獨立。因緣際會，終戰至今八十年，台灣形成眼前的現狀：自我統治卻未受主要國家外交承認的獨立政治實體。一九四五年向盟軍投降，一九五二年舊金山和約生效，一九七一年中國代表權易手，日、台主從關係改變，此後日本也少強調過去的歷史淵源，親中派為免刺激北京，對台灣議題謹小慎微。

請繼續往下閱讀...

不過，台日地緣特殊連結，仍延續至後殖民時代。至安倍晉三、高市早苗，勇於為日本開啟新的戰略思考，「台灣有事就是日本有事」，推手來自「中國威脅」。上月底，首次川普、高市會面，雙方再次確認台海和平與穩定的重要性。後來，高市與習近平會談，也強調了此意。根據彭博報導，川普對高市保證：「任何妳想要的、任何妳需要的幫忙，我們都會在那裡。」法新社則報導，川普在專機上說：「台灣就是台灣。」果然，川習會沒有談到台灣，那些藉此散佈川普可能表態「反對台灣獨立」的疑美、棄台認知戰，又一次自打嘴巴。

其實，美國也在戰略調整中，從川普的角度來思考，如果他又要遏制中國對美國的挑戰，又要降低美國在西太平洋的戰略成本，除了鼓勵各國增加國防預算，兩全其美的方式之一，就是讓日本分擔美國在第一島鏈的傳統角色。本月初，赫格賽斯訪問韓國，據路透指出：美方官員已暗示，計畫使駐韓美軍更具行動彈性，應對更廣泛的威脅，例如防衛台灣、制衡中國軍事影響力。從這個消息來看，上述川普向高市的保證，就不能以純屬客套話來解釋了。

猶記得二〇二一年五月起，台灣新冠疫情告急，在野黨操作疫苗之亂，日本馳援贈送的一二四萬劑疫苗於六月四日搶先抵台。六月廿日，美國首批贈台七十五萬劑疫苗運送來台。這些，只是日、美多次贈台疫苗的開端。在此十年前，日本三一一大地震，台灣官方、民間雪中送炭，捐款超過新台幣七十億，僅次於美國，堪稱善的循環。台灣人民危難之際，日本贈台疫苗，比美國贈台疫苗，更早抵達台灣。日、美這種時間差，意涵已經超過地理差，也就是，萬一「台灣有事」，來自日本自衛隊、日韓美軍的馳援，或許是急診室的立即反應。

近年地緣政治劇烈變化，不可完全用過去的戰略宣告來預測未來的戰術行動，而必須用持續發生的戰術行動來預測戰略走向。目前在第一島鏈，台、日在地緣上堪稱唇齒相依，日本的安倍／高市路線，令台灣人民產生另一種想像。殖民記憶有正有負，但已被來自中國迫在眉睫的現實危機所取代。民選總統，除了馬英九，不惜與日本一戰，從李登輝到蔡英文、賴清德，台灣社會民情，大體上多是天然友日派。日本人民也深有所感，台灣是亞洲甚至全球對日本最友善國家。台灣捐輸日本海嘯，日本快遞台灣疫苗，這是比統戰的炎黃子孫具體可感的兄弟情誼。

時間是一支不回頭的飛箭，尼克森主義的設計師，季辛吉兩年前告別人世，他設計的世界圖像，也被全球化解構了。韓戰期間，杜魯門曾要求研究：台灣交還日本由麥克阿瑟管理。事雖未成，不變的是，麥克阿瑟的遠見：台灣必須存於友好國家之手，歷經浮沉仍為美國印太戰略的壓艙石。如今，既然中國已經自暴非美國友好國家之本質，那麼，美國在承認台灣為獨立國家之前，或許只能將維護台灣安全的責任讓日本承擔一部份了。而兩岸中國人所謂的美國棄台，假使最後結果是日本承擔，那麼印太這盤棋就真的有好戲可看了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法