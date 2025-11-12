社論》北京要的新款工具人

國民黨主席鄭麗文。（資料照，記者陳逸寬攝）

十一月八日，鄭麗文帶著軍方出身的副手季麟連，出席追思包括匪諜將官吳石的活動。她對現身統戰現場，有其自圓其說，但如此一來，又有何資格批評日本官員參拜內有少數二戰戰犯的靖國神社？前立委蔡正元諷刺：中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。而縱使黨內異議聲起，她仍雖千萬人吾往矣。這就令人好奇，她是自主前往致敬，還是受到明示暗示？最恐怖的是，會不會國民黨內部，早已被匪諜滲透，多年來層層向上？

前一天，十一月七日，「馬習會」十週年，馬氏表示：蔡英文開始提出不符合台灣民眾利益的「抗中保台」政策，賴清德發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，更將兩岸關係進一步推入谷底。馬氏期許：未來如果國民黨再次執政，希望回到十年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。先前，麗麗姐誇下「一黨完全執政」海口。過去一年多，藍白國會合作，已經創下不少紀錄，假使二〇二八年國民黨重返總統府，並掌握立法院優勢，恐怕沒什麼事做不出來，「國防預算太高」，當然也會遭殃。

「馬習會」十週年，其實是被遺忘的插曲，北京應該也覺得不堪回首吧。當年會面不久，馬英九執政失敗，導致國民黨兵敗如山倒，長期在野至今。短短時間的國際鎂光燈，在馬氏卸任前早就船過水無痕了。不過，馬氏卸任後，以前總統身分，矮化台灣主權穿梭兩岸，倒是越來越起勁。一個有趣的背景是，馬氏執政失敗，乃多數台灣人民的結論。而當時，北京眼中的馬氏，在「推進國家統一」方面，也是失敗的。

馬去蔡來那一年，具有國安部背景的北京對台智囊曾嚴厲批評馬英九：堅持所謂不統、不獨、不武、親美、友日、只經不政的路線，進一步加劇了台灣的分離傾向，釀成反中、仇中、拒中的太陽花學運，為民進黨重新上台並全面執政創造了條件。北京相當失望，馬英九執政八年，徒有「一黨完全執政」虛名，兩岸的政治關係不僅沒有向前邁進，反而還倒退了。由此不難看出，北京對馬氏沒有利用大好機會，何等痛心疾首。

至於，九三閱兵，「老藍男」避之唯恐不及，洪秀柱欣然站上天安門。這些個背景，相當有助於理解，為什麼這次國民黨主席選舉，傳聞北京介入助選鄭麗文，而郝龍斌得不到關愛的眼神。從柱柱姐到麗麗姐，也反映北京的口味，已經無法滿足於盧媽媽了。北京看上麗麗姐的那一點？獨派變色為統派，也許是因素之一，但重點可能在於，她之於反獨促統，敢說、敢做、敢衝，正是北京要的新款工具人。如果利用二〇二四年的國會優勢，二〇二八年把國民黨推上「一黨完全執政」，麗麗姐絕對不會像馬英九那麼扭扭捏捏，反而會加足馬力「推進國家統一」，完成「老藍男」做不到就是做不到的任務。

一年多來，北京政治氣氛詭譎，十月底四中全會前後，傳聞習近平一尊地位鬆動。中共的黑箱政治，除了極小的圈子，外人如霧裡看花、瞎子摸象。儘管如此，有一點卻相當確定，那就是，北京的對台工作，幾乎未受影響，按照既定計畫反獨促統，加大力度框限本土政權，令其行政權綁手綁腳，以求在二〇二八年扶助統派政權班師回朝。而且，它的目標絕非幫助國民黨人吃香喝辣，而是培植「推進國家統一」的政治傭兵，更仰中共鼻息裡應外合。悲劇的劇本是：國民黨為統一效力，同時也在自掘墳墓。

賴總統，締造民進黨連續第三屆執政紀錄，可惜國會藍白之亂，壞了小英八年的維持現狀。以國會為制高點，藍白正在執行以民主對付、擊垮台灣的北京圖謀。必須依法行政的賴政府，只能被拖著走十分被動，普發一萬且淪為藍白請客、賴政府買單。外交順風，內政逆風，這種遊戲玩四年，不能不說是賴總統連任的沉重負擔。

半年前，金門立委陳玉珍曾言：現在兩岸局勢這麼紛亂，是不是到了二〇二八年我們還有投票機會，都還不知道。從習近平的二〇二七時間表來看，這種危機不是不可能。然而，對北京成本更低的方式，可能是二〇二八年大選之後，台灣人民就沒有下一次了。易言之，倘若二〇二八年國民黨「一黨完全執政」，國共快馬加鞭完成促統協議，台灣人民可能從此失去換黨做做看的機會。北京重點栽培敢說、敢做、敢衝的麗麗姐，似乎就是為二三〇〇萬人準備這份大禮。

