自由廣場》幸福台灣 育兒顧老 免就業安定費

◎ 張姮燕

台灣聘僱外籍看護工的家庭，每月須繳兩千元就業安定費（就安費），年繳二．四萬卻一分錢不能抵稅；企業聘中階外籍移工，轉中階後雇主免繳就安費，即使繳納也能全額列管銷費用，抵扣營所稅，實質負擔幾乎歸零。這政策對家庭類雇主不公平也不合理。

就安費立法本意是「保障本國勞工就業權益」並確保社會安定，故雇主擬聘僱看護前，須公告招募本勞，無人應徵才准引進。數據顯示，失能人口逾八十萬，而長照人力缺口達數萬人，國內勞工無法也無力負擔全日照護工作。故看護工填補的是市場真空，而非搶飯碗，不應以就安費懲罰家庭類雇主。

而聘僱中階外籍技術人力（如製造業操作員），反而可能擠壓台灣人就業，但雇主可免繳就安費，還能補聘新移工。政策鼓勵產業留才，卻對失能家庭課「照護稅」，形同劫貧濟富，也讓受高等教育的台籍勞動力被迫離開職場育兒、顧老，導致企業無法留才。雇主每天繳的就安基金逾百億元，基金委員會卻缺乏家庭看護雇主代表，其支配、運用的決策過程不透明。財政部雙重標準：企業繳費是經營成本，家庭繳費則是生活費，同一筆錢，解讀天差地別。

賴清德總統正視台灣少子化、超高齡化、勞動力短缺、台灣人才外流等嚴峻問題，促行政院研議開放家有十二歲以下一孩家庭聘僱外籍幫傭，並擬調高就安費至八千元。筆者認為，既然增加家事移工稅收，就該同步減免看護雇主每月兩千元負擔。終極目標應「全面開放家事類移工」，不設限工作內容是否育兒、顧老、打掃或管理家務。至於無育兒、無長照需求的純家事幫傭，則可比照廠工雇主，月繳八千元，多承擔一點，體現「以價制量」。相對的，須養育十二歲以下兒童、照顧失能重症的家庭，則應完全免繳就安費，使家務、照護有人協助，本國勞動力方得以釋出至市場就業。

願承擔養兒、顧老的家庭，若能聘僱家事類移工，就能讓雙薪父母重返職場，不僅增加家庭收入，也為少子化、高齡化台灣儲備人力、穩定經濟。當國人能安心養兒、顧老、就業，就是為台灣未來做準備，不該因聘移工就視為剝奪國人工作機會而被懲罰。

建議勞動部與相關部會，以四個方向為幸福台灣做準備：1、立即停收重症失能者聘僱外籍看護的就安費；2、全面開放家事移工，以價格區隔：純家務就安費八千元、育兒顧老就安費零元；3、 強制就安基金委員會納入看護雇主代表，公開運用報告，並接受立法院審核年度預算，讓百億基金回饋照護家庭，而非產業補貼；4、比照企業，允許家庭類雇主繳交就安費及聘工規費列為綜合所得稅列舉扣除額，還給照護家庭租稅公平。

聘僱外籍看護不為剝奪國人工作，而是不得已的照顧選擇；家事移工不是奢侈，是讓小家庭能釋放勞動力。停收看護就安費、差別計費家事移工，才是還給家庭公道，實現真正的公平。

（作者是大學教授、失能雇主協會理事長）

