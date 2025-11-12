自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》幸福台灣 育兒顧老 免就業安定費

2025/11/12 05:30

◎ 張姮燕

台灣聘僱外籍看護工的家庭，每月須繳兩千元就業安定費（就安費），年繳二．四萬卻一分錢不能抵稅；企業聘中階外籍移工，轉中階後雇主免繳就安費，即使繳納也能全額列管銷費用，抵扣營所稅，實質負擔幾乎歸零。這政策對家庭類雇主不公平也不合理。

就安費立法本意是「保障本國勞工就業權益」並確保社會安定，故雇主擬聘僱看護前，須公告招募本勞，無人應徵才准引進。數據顯示，失能人口逾八十萬，而長照人力缺口達數萬人，國內勞工無法也無力負擔全日照護工作。故看護工填補的是市場真空，而非搶飯碗，不應以就安費懲罰家庭類雇主。

而聘僱中階外籍技術人力（如製造業操作員），反而可能擠壓台灣人就業，但雇主可免繳就安費，還能補聘新移工。政策鼓勵產業留才，卻對失能家庭課「照護稅」，形同劫貧濟富，也讓受高等教育的台籍勞動力被迫離開職場育兒、顧老，導致企業無法留才。雇主每天繳的就安基金逾百億元，基金委員會卻缺乏家庭看護雇主代表，其支配、運用的決策過程不透明。財政部雙重標準：企業繳費是經營成本，家庭繳費則是生活費，同一筆錢，解讀天差地別。

賴清德總統正視台灣少子化、超高齡化、勞動力短缺、台灣人才外流等嚴峻問題，促行政院研議開放家有十二歲以下一孩家庭聘僱外籍幫傭，並擬調高就安費至八千元。筆者認為，既然增加家事移工稅收，就該同步減免看護雇主每月兩千元負擔。終極目標應「全面開放家事類移工」，不設限工作內容是否育兒、顧老、打掃或管理家務。至於無育兒、無長照需求的純家事幫傭，則可比照廠工雇主，月繳八千元，多承擔一點，體現「以價制量」。相對的，須養育十二歲以下兒童、照顧失能重症的家庭，則應完全免繳就安費，使家務、照護有人協助，本國勞動力方得以釋出至市場就業。

願承擔養兒、顧老的家庭，若能聘僱家事類移工，就能讓雙薪父母重返職場，不僅增加家庭收入，也為少子化、高齡化台灣儲備人力、穩定經濟。當國人能安心養兒、顧老、就業，就是為台灣未來做準備，不該因聘移工就視為剝奪國人工作機會而被懲罰。

建議勞動部與相關部會，以四個方向為幸福台灣做準備：1、立即停收重症失能者聘僱外籍看護的就安費；2、全面開放家事移工，以價格區隔：純家務就安費八千元、育兒顧老就安費零元；3、 強制就安基金委員會納入看護雇主代表，公開運用報告，並接受立法院審核年度預算，讓百億基金回饋照護家庭，而非產業補貼；4、比照企業，允許家庭類雇主繳交就安費及聘工規費列為綜合所得稅列舉扣除額，還給照護家庭租稅公平。

聘僱外籍看護不為剝奪國人工作，而是不得已的照顧選擇；家事移工不是奢侈，是讓小家庭能釋放勞動力。停收看護就安費、差別計費家事移工，才是還給家庭公道，實現真正的公平。

（作者是大學教授、失能雇主協會理事長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書