評論 > 投書

自由廣場》共諜不應變烈士／從鄭麗文秋祭 看國民黨迷航

2025/11/12 05:30

◎ 黃清龍

國民黨主席鄭麗文近日出席統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思會」，各界譁然。活動現場懸掛中共間諜吳石、朱楓等人照片，播放《東方紅》《走向復興》等紅色歌曲，氣氛宛若「統一祭典」。主辦方還刊登以中共電視劇《沉默的榮耀》為題的文章，尊吳石為「民族復興的烈士」。

鄭麗文事後聲稱不知情，自稱只是為思想犯與受難者致意，但政治符號不會因她個人解釋而消失。當一場追思會被包裝成對中共「隱蔽戰線英雄」的致敬，任何政黨領袖的到場，都是在為統戰宣傳背書。

吳石的歷史定位毫不含糊，身為中華民國國防部中將參謀次長，他在國共內戰期間向中共洩漏徐蚌會戰情報，導致國軍慘敗，數十萬人死傷或被俘。來台後吳石仍持續為中共蒐集防務情報，1950年依法判處槍決。這是確證的間諜案，而非白色恐怖的冤獄。北京追認他為「烈士」，拍劇頌揚，就是以「民族統一」為包裝的政治工程。

白色恐怖是台灣歷史的傷口，許多因言獲罪者值得平反與追思。但把真實的共諜混入其中，模糊「思想犯」與「叛國者」的界線，讓追求正義的努力淪為政治利用。更嚴重的是，這樣的混淆呼應了北京的宣傳策略 —— 藉「反內戰」「民族和解」之包裝，捏造中共滲透行動的正當性，削弱台灣社會對「敵我」的基本認知。

中共早已將吳石塑造成「為統一滲透敵營」的英雄，要求各地統戰系統學習「吳石精神」。如此歷史敘事，旨在改寫國共戰爭的記憶，把「叛變」美化成「愛國」。國民黨主席親赴此類場合，中共只須靜觀其成，統戰戰線便由台灣內部自行延伸。

國民黨的尷尬不僅在這場風波，更在於它再度暴露出對歷史的自我矛盾。從反共建國的政黨，變成向共諜獻花的政黨，這樣的價值漂流，讓人無法理解它今日究竟代表什麼。國民黨連「叛國」與「理想」都分不清，又如何自稱「中華民國的捍衛者」？

白色恐怖的追思須建立在真相與人權之上，而非被赤化儀式挾持。追求歷史和解，不是抹去是非；反威權，絕不是向極權示好。當統戰語言植入轉型正義的語境，當「愛國」被錯謬定義為「愛中共」，那不只是誤讀歷史，更是認同危機。

作為在野黨領袖，鄭麗文更應審慎面對政治象徵的重量。把共諜當成烈士，是對白色恐怖受難者的羞辱。修復歷史須要勇氣和智慧，而非糊塗。

這場風波中看到政治爭議，更見價值警訊 —— 一個政黨若放棄對自由、主權與忠誠的堅持，就會在歷史的洪流中迷失方向。真正的勇氣，並非「不怕貼標籤」，而在於面對歷史、堅守原則。

共諜不應被美化，歷史不能被顛倒，這是台灣民主值得珍惜的原則。

（作者是信民協會理事長）

