自由廣場》﹙鏗鏘集﹚台灣的自由抉擇 台灣的國家之路

2025/11/12 05:30

◎ 李敏勇

面對當前台灣政局的紛亂現象，流亡殖民台灣的國民黨在民主化後背反長期戒嚴統治的反共國策，脅迫台灣人民投共親中。國民黨的中國性否定了自己在台灣立足的條件，也否定自己在台灣存在的必要。

一些戒嚴時期的政治良心犯曾因國民黨反共國策而犧牲，血與淚鞏固了國民黨在台灣的政權。民主化的努力使在台灣的中華民國異於中華人民共和國，也對中國的民主發展提供可能性。這是流亡在台灣對中華人民共和國的某種鑑照，啟發了中國人民的想像。

台灣若為獨立國家，有朝一日，中華人民共和國或許成為和在台灣的中華民國，或為避免侵權而另立台灣國號的新憲國家，有外交往來。歷史的芥蒂和難題一一解開。或許台灣新國家的想像和實踐也結束了國共糾葛的難題：既為中華民國在中國歷史寫下句點；也台灣開啟新頁。

台灣的政治應該具有這種想像。看看二戰後的南韓、北朝；看看前東西德；再看看前南北越。

南韓、北朝各為獨立國家，統一論和獨立論各自存在。但現實是以大韓民國稱之的南韓，和以朝鮮民主主義人民共和國稱之的北朝，以北緯三十八度線為停戰線，各自在聯合國有席位。雖陳兵對峙，但已發展出同民族異國家的現實。

前東西德各為獨立國家，分別為民主德國和聯邦德國，是二戰後同盟國對納粹德國戰敗的處分。一九九〇年代，東德被西德統一，結束兩德對峙。連帶的東歐諸共產體制國家自由化，脫俄返歐盟體系。

越南二戰後，一九四五北越獨立為越南民主共和國，南越遲至一九四九年才在法國支持下成立越南國，一九五五年再成立越南共和國。一九七五年，北越併吞南越，成立越南社會主義共和國。但在全球化時代，越南經濟也走資化，越戰的陰影逐漸消去。越南的統一形同北越併吞南越，在越南小說家保寧的筆下成為《戰爭的悲傷》。

台灣不盡與南韓、北朝一樣，也不盡於東、西德和南、北越相同。戰後，中華民國代表盟軍接收清帝國割讓給日本的台灣。冷戰時代的國際形勢，台灣成為中華民國的流亡殖民地。民主化以後，形成「中華民國台灣」交織的國家形貌。台灣獨立於中華人民共和國之外，是歷史也是現實。

近現代國家是法的共同體，國家與國民是自由流動的。台灣是一個獨立國家，人民也可以經他國接受而成為他國國民，選擇成為中國國民或他國國民都是自由的。台灣的國家之路是台灣的自由抉擇。

（作者是詩人）

