自由廣場》﹙林保華專欄﹚謝志偉臨門一腳 台外交精準破門

十一月七日，中華民國台灣的現任副總統蕭美琴應IPAC（對中政策跨國議會聯盟）之邀，現身比利時布魯塞爾歐洲議會演講，突破了遭中國封殺卅年的外交封鎖。台灣外交部政務次長吳志中於社群媒體發文披露，這次成功安排蕭美琴正式訪問，要感謝謝志偉的一通電話；接到電話後外交部長林佳龍就說「你試試看吧！」總統賴清德再說「那就全力以赴！」

這次的成功非偶然，而是歷史的必然。歐洲議會出借場地給IPAC開會，自然不會干預誰可來誰不可來。中國要報復就得針對加入IPAC的所有國家或整個歐洲諸國。共產黨睚眥必報，台灣須做好準備。但得道者多助，中共失道寡助也是必然。

IPAC成立於二〇二〇年六月四日，就是那個傷慟的日子。此時中國已經撕毀有關香港前途的中英協議，也輸出武漢肺炎危害世界，全球有識之士遂決定組織這個聯盟，各國內部對立的兩個政黨（如美國的共和黨、民主黨）都須有人參加，該國才能列名其中。幾乎所有民主國家，包括歐盟都是成員國，連非洲、拉丁美洲都有國家參加。因對中政策是主軸，遂被中國列為反華組織。台灣因國民黨沒人參加而無法列名，但台灣卻因常遭中國霸凌而常是該聯盟關切對象。

這次邀請蕭美琴前去講演，謝志偉借勢而行，因歐盟對中國的認識越來越清楚，尤其中國藉經濟來脅迫的手段惡劣，而台灣歷年駐歐洲國家使節，如謝志偉、吳志中、呂慶龍、俞大㵢等人近年的深耕細作也有了收成。謝志偉心中時時是台灣，才能敏捷抓住機會；吳志中在蕭美琴飛機落地的剎那不禁落淚；林佳龍更為台灣的外交新局東奔西走。加上台灣經濟引人矚目的成就，在多方條件結合下，終獲突破。

這次整個作業很保密，蕭美琴起初也以為是視訊演講。一九九〇年代末期副總統連戰以「學術外交」為名秘密出訪捷克，因遭外交部的共諜出賣而破局。此行布魯塞爾自然更要保密，且因有去年準副總統蕭美琴出訪捷克遭跟蹤的經驗，所以這次派有警車前導及押後以策安全，終於完美完成壯舉。接著是前總統蔡英文在柏林的演講，也將赴美訪問，在柏林圍牆倒塌紀念日前後，台灣外交展現一片新氣象。

在蔡英文的年代，謝志偉長年駐德，只在回來述職時見過一面；這次回來因為辦交接更忙，幾乎見不到他。而我的器官日見衰竭，這次不見可能就永遠見不到了，於是他臨走當天在外交部見了我和內子五分鐘。他已早生華髮，而我則是老態龍鍾。歲月不饒人啊。

謝志偉勤於筆耕，才華令人拜服。二〇〇七年他出版了《來不集》，主題是家庭與社會，獻給母親。他應再出版《來得集》寫寫他的公務生涯。他還來得及為台灣貢獻更多。

（作者為資深時事評論員）

