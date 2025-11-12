自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚謝志偉臨門一腳 台外交精準破門

2025/11/12 05:30

十一月七日，中華民國台灣的現任副總統蕭美琴應IPAC（對中政策跨國議會聯盟）之邀，現身比利時布魯塞爾歐洲議會演講，突破了遭中國封殺卅年的外交封鎖。台灣外交部政務次長吳志中於社群媒體發文披露，這次成功安排蕭美琴正式訪問，要感謝謝志偉的一通電話；接到電話後外交部長林佳龍就說「你試試看吧！」總統賴清德再說「那就全力以赴！」

這次的成功非偶然，而是歷史的必然。歐洲議會出借場地給IPAC開會，自然不會干預誰可來誰不可來。中國要報復就得針對加入IPAC的所有國家或整個歐洲諸國。共產黨睚眥必報，台灣須做好準備。但得道者多助，中共失道寡助也是必然。

IPAC成立於二〇二〇年六月四日，就是那個傷慟的日子。此時中國已經撕毀有關香港前途的中英協議，也輸出武漢肺炎危害世界，全球有識之士遂決定組織這個聯盟，各國內部對立的兩個政黨（如美國的共和黨、民主黨）都須有人參加，該國才能列名其中。幾乎所有民主國家，包括歐盟都是成員國，連非洲、拉丁美洲都有國家參加。因對中政策是主軸，遂被中國列為反華組織。台灣因國民黨沒人參加而無法列名，但台灣卻因常遭中國霸凌而常是該聯盟關切對象。

這次邀請蕭美琴前去講演，謝志偉借勢而行，因歐盟對中國的認識越來越清楚，尤其中國藉經濟來脅迫的手段惡劣，而台灣歷年駐歐洲國家使節，如謝志偉、吳志中、呂慶龍、俞大㵢等人近年的深耕細作也有了收成。謝志偉心中時時是台灣，才能敏捷抓住機會；吳志中在蕭美琴飛機落地的剎那不禁落淚；林佳龍更為台灣的外交新局東奔西走。加上台灣經濟引人矚目的成就，在多方條件結合下，終獲突破。

這次整個作業很保密，蕭美琴起初也以為是視訊演講。一九九〇年代末期副總統連戰以「學術外交」為名秘密出訪捷克，因遭外交部的共諜出賣而破局。此行布魯塞爾自然更要保密，且因有去年準副總統蕭美琴出訪捷克遭跟蹤的經驗，所以這次派有警車前導及押後以策安全，終於完美完成壯舉。接著是前總統蔡英文在柏林的演講，也將赴美訪問，在柏林圍牆倒塌紀念日前後，台灣外交展現一片新氣象。

在蔡英文的年代，謝志偉長年駐德，只在回來述職時見過一面；這次回來因為辦交接更忙，幾乎見不到他。而我的器官日見衰竭，這次不見可能就永遠見不到了，於是他臨走當天在外交部見了我和內子五分鐘。他已早生華髮，而我則是老態龍鍾。歲月不饒人啊。

謝志偉勤於筆耕，才華令人拜服。二〇〇七年他出版了《來不集》，主題是家庭與社會，獻給母親。他應再出版《來得集》寫寫他的公務生涯。他還來得及為台灣貢獻更多。

（作者為資深時事評論員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書