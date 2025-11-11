社論》外交與安全 台灣自助人助

副總統蕭美琴7日出席於歐洲議會舉辦的IPAC年會。（美聯社檔案照）

過去一星期，台灣外交與安全有令人欣喜的進展。蕭美琴副總統應「對中國政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，由外交部長林佳龍陪同，出席七日在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會，代表首次以會員國地位與會的台灣演講，這是近年僅見的副元首訪問非邦交國，並登上歐洲議會殿堂。同一天在日本，高市早苗首相向眾議院宣示，如果「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，可能構成安保法制中行使集體自衛權的「存亡危機事態」，須假設在最壞情況因應。換言之，高市呼應了前首相安倍晉三「台灣有事，就是日本有事」名言。

蕭美琴之行令人讚賞，有如國際主流媒體定調，是台灣對歐洲外交不尋常的突破。《路透》指出，這是台灣大膽拓展歐洲關係的積極一步；《美聯社》等媒體也強調台灣副總統向跨國議員演講，突出民主國家不孤單。IPAC串連全球三百位議員，橫跨四十多個國家及區域議會，關注並協調對北京政策，成立五年多來，以積極立場著稱。蕭美琴強調，台灣於蓬勃民主、活絡經濟、國際合作都至關重要，與IPAC在維護民主與和平之路比肩同行；面對中國脅迫，正致力提升國防投資，增強社會韌性。有如一位現場參與者感言，演講「雖不張揚，但溫柔而堅強」。

由於事屬首次，蕭美琴應IPAC正式邀請之行，極為敏感，且為避免中國干擾，全程經一個多月籌辦，高度保密。其間我國外交團隊歷經無數協商、交涉、安排，獲國際多方協助，終能成事；甚至副總統本人原以為採視訊演說，最後關頭才得知要以「神秘嘉賓」身分，親赴歐洲議會現場。

蕭美琴的外交創例與突破，也見諸前總統蔡英文昨天在「柏林自由會議」演說，深化台灣、德國及歐洲民主國家合作交流，推動支持自由民主價值。歐洲各國以實際行動關注台灣，有如歐洲綠黨前共同主席包瑞翰（Reinhard Butikofer）強調，歐台關係過去六年發生「根本性的改變」，歐洲以地緣政治角度思考全球局勢，感受了台海安全與自身利益息息相關。

台歐關係趨於緊密，有歐洲國家的實際感受，也有台灣的積極主動。台灣派駐德、法、芬蘭、歐盟等國代表，近年表現有目共睹；林佳龍擔任外交部長以來，已四度訪問歐洲。這次蕭美琴踏入歐洲議會，傳遞台灣人民心聲，讓世界看到台灣的好，進而支持台灣，更是台灣人民與外交團隊眾志成城的展現。天道酬勤，機遇和靈感只垂青有準備、孜孜不倦的勤勉者。

相形之下，中國官方對蕭美琴之行氣急敗壞，痛批歐盟違反一中原則，衝擊政治互信，強烈憤慨、堅決反對。無獨有偶，台灣內部也有人隔海唱和，藍營立委酸溜溜，指此為「民進黨政治表演秀」、「外交冒進」。其等而下之者，在網路造謠，指係我國捐贈八十億歐元換取演講，但因引據所謂「法國BBC」，吹牛不打草稿，低級沒常識，反招致各方訕笑。

台灣自信、務實、堅定向前行，得道多助。日本高市首相不僅在亞太經合會與我國代表林信義雙邊會談，會後並兩度公開合照，稱林信義台灣總統府資政，強調日台合作與台海和平。在國會呼應安倍「台灣有事，就是日本有事」，凸顯人氣甚高的她，正逐步展現對台灣的重視與支持。事實上，其兩位閣員四日也分別發言挺台灣：防衛大臣小泉進次郎重申台海和平穩定，與日本國家安全息息相關；外務大臣茂木敏充強調高市與林信義會面，不違反日本既有立場，反駁中國抗議。

我國在民主價值、經貿實力、安全和平的分量，日益受到各國重視，有自身的堅毅不拔，也有國際友人道義相助。上週宣布後年任期屆滿，不再尋求連任眾議員的裴洛西，即是台灣堅定的友人。她是首位美國國會女議長，在政壇舉足輕重，對中國人權問題強烈批評。裴洛西二〇二二年八月來訪，表達對台灣的支持，受到熱烈歡迎，中國惱羞成怒，發動圍繞台灣軍事演習。有人指其破壞美中關係，她二〇二三年接受BBC訪問，表明不在乎這些「瑣碎的批評者」，重申向台灣表達支持至關重要，強調自己立場從未改變；回顧與中國往來數十年，許多人因政商利益而對人權議題噤聲，令人遺憾。

蕭美琴演說以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題，鏗鏘有力，返國強調要向世界展現台灣的志氣。其間，中國打壓之外，台灣內部有人宣稱普亭不是獨裁者，還把匪諜當烈士祭拜，錯亂敵我關係，不利爭取國際支持；讓台灣漏氣之徒，應廣受撻伐。

