自由廣場》「福建艦」必經台海是其弱點

中國第三艘航空母艦「福建艦」日前在海南島三亞舉行入列儀式，中國官媒宣稱，「福建艦」未來必去之地包括台灣海峽、南海與西太平洋。

乍聽台灣海峽成為「福建艦」必經之地，彷彿對台灣形成一定程度的軍事壓力。然而，這恰恰也是「福建艦」的最大弱點。

攤開地圖，「福建艦」離開三亞母港後，若想北上前往東海、黃海進行部署或演訓，除非穿越呂宋海峽繞遠路，否則都必須經過台灣海峽。屆時，「福建艦」的動態不僅將遭到台灣密切的監視，還將暴露在台灣密集的各式反艦飛彈射程內。換句話說，當「福建艦」進入台灣海峽，其實是「福建艦」最為脆弱的時刻。

至於途經呂宋海峽，對「福建艦」來說也稱不上是更好的選擇。因為美軍已經著手強化位於呂宋海峽中部巴丹群島的軍事部署，足以將呂宋海峽完全納入美軍防空與反艦飛彈的守備範圍。此外，「福建艦」屬於常規動力艦艇，每隔幾天就必須為自身及艦載機補充燃油。因此，越是繞路而行，就會對「福建艦」造成越大的補給壓力。

總結而言，內行看門道。中國官媒點名台灣海峽，說穿了是喪事喜辦，把弱點包裝成優勢，只能用來嚇唬外行人。（作者從事公共服務業）

