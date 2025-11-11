自由電子報
自由廣場》四招對付網軍

2025/11/11 05:30

◎ 張商陽

網軍的手段越來越多，有人專貼謾罵，有人假扮專家、亂丟半桶水的「科學理論」。他們很懂演算法，知道什麼字眼能激怒你，什麼畫面能讓你轉發。當情緒先被挑起，真相就永遠趕不上節奏。面對這些操作，不必吵，也不用氣，因為他們靠的不是事實，而是節奏。要破解節奏，其實只要四招，先看他們怎麼動。

一、攻擊一：標籤化與人身攻擊。目的就是挑起情緒、讓人失焦。

破解一：冷處理與短句回應。回一句「標籤，沒有回應必要」，或乾脆不理。這樣能立刻斷節奏，不讓演算法繼續放大怒氣。多數人輸在「回太快」，結果反而幫對方加聲量。

二、攻擊二：斷章取義與偽科學資料。把片段數據包成權威。

破解二：直接丟研究摘要與原始連結。這些研究都能自己找，進 Google Scholar、DOI 搜尋網站或政府開放資料平臺，輸入關鍵字就能查到。就算看不懂也沒差，AI 會幫你翻譯、摘要。怕被看懂的不是研究，而是假專家。

三、攻擊三：情緒起點操作，例如「政府不管人民死活」。靠煽動情緒引爆話題。

破解三：制度回推。打開全國法規資料庫或立法院議案系統，輸入主題關鍵字，就能查到主管機關與法條內容。看到誰該做、怎麼做，就知道責任在哪。這些資料都是公開的，別讓謠言取代制度。

四、攻擊四：把監管問題模糊成行政怠惰，藉此倒打一耙。

破解四：權責反問。先問「現在立法院誰佔多數？」真想解決問題，就該修法。知道問題卻不立法，才是真正的不負責。當輿論只罵行政而忽略立法，制度就永遠原地踏步。

網軍靠節奏騙注意力，我們靠事實拉回焦點。不接罵、不信半句、不怕查證。只要多一個人會查、多一個人貼出來源，假訊息就少一層聲量。網軍的手段和詐騙集團沒兩樣，都是情緒加假資訊再混淆責任歸屬。真正能讓他們失業的，不是封鎖鍵，而是全民都願意查。（作者是蛋農）

