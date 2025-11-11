自由廣場》採訪證變情報證 台灣媒體滲透的國安破口

◎ 蕭錫惠

最好笑，也最悲哀的是：這些滲透行動，全都打著「合法媒體」的名義。

他們是政府登記有案的新聞機構，持正規記者證，出入部會、採訪高層、進入國安機關開放區域 —— 彷彿透明人，無人檢查。許多官員與學者仍懷著「報導情結」，以為能上新聞就是榮耀，卻完全沒意識到一句受訪、一份簡報，早已成為情報素材，被送往北京。

二〇一九年台灣多家媒體赴中「交流」，實際是中共「媒體統戰」的現場教戰，會中中共官員要求「反台獨、促統一」，並宣傳「兩岸媒體命運共同體」，統戰早已滲入台灣輿論核心。

其中最危險之一，是經濟新聞媒體。這些記者出入企業與財政、央行等部會，掌握第一手商業機密與政策草案。當中國經濟情報部門以「交流」名義蒐集資料，就能反推出我國產業、能源、國防供應鏈布局。且中國官方《中國經濟日報》與台灣《經濟日報》名稱相似，常被模糊操作為「兩岸同業合作」，形成情報掩護的灰色地帶。

記者證，本是民主社會的自由象徵，如今卻宛如情報通行證。中共深知，媒體身分比假護照更好用 —— 可自由出入立法院、總統府簡報會、國營企業與國際論壇，沒人懷疑「採訪」的真正目的是什麼。這種滲透，不用槍、不花錢，只須手機和筆。

面對敵對勢力全面滲透，台灣豈能天真。政府應建立外資媒體揭露制度，強制公開最終受益人與資金來源；增訂媒體安全審查條例，凡接受中資、港資或中共附隨組織補助者，須列入《反滲透法》適用；記者赴中應強制報備並受訓，防止「假交流、真聽訓」。

真正的新聞自由，不是讓滲透者自由，而是讓真相自由。當「採訪證」變成「情報證」，民主社會唯一的防線，就是制度與真相。（作者為時事評論者）

