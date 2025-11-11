自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》採訪證變情報證 台灣媒體滲透的國安破口

2025/11/11 05:30

◎ 蕭錫惠

最好笑，也最悲哀的是：這些滲透行動，全都打著「合法媒體」的名義。

他們是政府登記有案的新聞機構，持正規記者證，出入部會、採訪高層、進入國安機關開放區域 —— 彷彿透明人，無人檢查。許多官員與學者仍懷著「報導情結」，以為能上新聞就是榮耀，卻完全沒意識到一句受訪、一份簡報，早已成為情報素材，被送往北京。

二〇一九年台灣多家媒體赴中「交流」，實際是中共「媒體統戰」的現場教戰，會中中共官員要求「反台獨、促統一」，並宣傳「兩岸媒體命運共同體」，統戰早已滲入台灣輿論核心。

其中最危險之一，是經濟新聞媒體。這些記者出入企業與財政、央行等部會，掌握第一手商業機密與政策草案。當中國經濟情報部門以「交流」名義蒐集資料，就能反推出我國產業、能源、國防供應鏈布局。且中國官方《中國經濟日報》與台灣《經濟日報》名稱相似，常被模糊操作為「兩岸同業合作」，形成情報掩護的灰色地帶。

記者證，本是民主社會的自由象徵，如今卻宛如情報通行證。中共深知，媒體身分比假護照更好用 —— 可自由出入立法院、總統府簡報會、國營企業與國際論壇，沒人懷疑「採訪」的真正目的是什麼。這種滲透，不用槍、不花錢，只須手機和筆。

面對敵對勢力全面滲透，台灣豈能天真。政府應建立外資媒體揭露制度，強制公開最終受益人與資金來源；增訂媒體安全審查條例，凡接受中資、港資或中共附隨組織補助者，須列入《反滲透法》適用；記者赴中應強制報備並受訓，防止「假交流、真聽訓」。

真正的新聞自由，不是讓滲透者自由，而是讓真相自由。當「採訪證」變成「情報證」，民主社會唯一的防線，就是制度與真相。（作者為時事評論者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書