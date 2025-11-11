自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》【北社評論】「台灣之盾」結合國防教育／讓民主成為真正的防空系統

2025/11/11 05:30

◎ 陳文甲

賴清德總統今年國慶演說提出「台灣之盾（T-Dome）」構想，這不僅是一套防空系統，更是一個結合科技、國防教育與民主韌性的整體安全藍圖。守護台灣的不只是飛彈與雷達，而是每一位公民的信念、知識與警覺。面對中國的軍事挑釁與認知滲透，唯有結合科技與教育，提升全民的國防意識與資訊判讀力，才能築起守護民主與安全的「全民防衛網」。

「台灣之盾」的核心不在鋼鐵與火藥，而在人民的國安素養。國防教育應培養國安意識、媒體識讀、防災、資安與民主價值，使全民具備理性與應變力，讓科技防線與民主制度相互依存，化為守護台灣的生命之盾，讓安全從軍事延伸至教育與文化。

在這樣的理念下，「全民皆兵」不再意味人人上戰場，而是人人成為社會的守護者。能分辨假訊息、懂急救、熟防災、重視資安，這些能力正是現代民主的戰備素養。當全民具備這些能力，即使面臨危機，也能冷靜應對、不致恐慌。這正是「台灣之盾」最深層的力量；它是一種凝聚公民信念的文化。

要讓「台灣之盾」成為全民的盾牌，必須從教育、社區、企業與公民社會四個層面推進。教育端應培養學生的公民責任與國防意識；社區與地方政府應定期舉辦防空、防災演練，強化在地互助；企業應提升資安與供應鏈韌性，確保民生不中斷；公民團體則推動民主參與，讓防衛成為全民共同的榮耀與責任。

放眼國際，亞洲民主陣營的態度同樣為台灣提供借鏡。根據 Pew Research Center 二〇二五年調查，韓國民眾對中國持好感的只有十九%，顯示民主國家對中國威脅的共識日益增強。日本首相高市早苗更在國會指出，若中國對台動武，將構成日本的「存亡危機事態」，不排除啟動集體自衛權。展現日本對台海安全的高度關注，也意味著「台灣之盾」的理念，已在區域民主防衛鏈中產生連鎖效應。

真正的「台灣之盾」，力量來自人民而非武器。唯有深化國防教育、健全民防制度、培養民主韌性，才能讓它成為真正的「民主之盾」。當全民都具備守護國家的知識與信念，台灣的自由與主權才能在風雨中屹立不搖，成為亞洲民主防線上最堅固、最明亮的一面盾牌。

（作者是台灣北社法政顧問、開南大學副校長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書