自由廣場》【北社評論】「台灣之盾」結合國防教育／讓民主成為真正的防空系統

◎ 陳文甲

賴清德總統今年國慶演說提出「台灣之盾（T-Dome）」構想，這不僅是一套防空系統，更是一個結合科技、國防教育與民主韌性的整體安全藍圖。守護台灣的不只是飛彈與雷達，而是每一位公民的信念、知識與警覺。面對中國的軍事挑釁與認知滲透，唯有結合科技與教育，提升全民的國防意識與資訊判讀力，才能築起守護民主與安全的「全民防衛網」。

「台灣之盾」的核心不在鋼鐵與火藥，而在人民的國安素養。國防教育應培養國安意識、媒體識讀、防災、資安與民主價值，使全民具備理性與應變力，讓科技防線與民主制度相互依存，化為守護台灣的生命之盾，讓安全從軍事延伸至教育與文化。

在這樣的理念下，「全民皆兵」不再意味人人上戰場，而是人人成為社會的守護者。能分辨假訊息、懂急救、熟防災、重視資安，這些能力正是現代民主的戰備素養。當全民具備這些能力，即使面臨危機，也能冷靜應對、不致恐慌。這正是「台灣之盾」最深層的力量；它是一種凝聚公民信念的文化。

要讓「台灣之盾」成為全民的盾牌，必須從教育、社區、企業與公民社會四個層面推進。教育端應培養學生的公民責任與國防意識；社區與地方政府應定期舉辦防空、防災演練，強化在地互助；企業應提升資安與供應鏈韌性，確保民生不中斷；公民團體則推動民主參與，讓防衛成為全民共同的榮耀與責任。

放眼國際，亞洲民主陣營的態度同樣為台灣提供借鏡。根據 Pew Research Center 二〇二五年調查，韓國民眾對中國持好感的只有十九%，顯示民主國家對中國威脅的共識日益增強。日本首相高市早苗更在國會指出，若中國對台動武，將構成日本的「存亡危機事態」，不排除啟動集體自衛權。展現日本對台海安全的高度關注，也意味著「台灣之盾」的理念，已在區域民主防衛鏈中產生連鎖效應。

真正的「台灣之盾」，力量來自人民而非武器。唯有深化國防教育、健全民防制度、培養民主韌性，才能讓它成為真正的「民主之盾」。當全民都具備守護國家的知識與信念，台灣的自由與主權才能在風雨中屹立不搖，成為亞洲民主防線上最堅固、最明亮的一面盾牌。

（作者是台灣北社法政顧問、開南大學副校長）

