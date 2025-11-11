自由廣場》高市早苗新戰略 聯中制韓變聯韓制中

◎ 王文勝

高市早苗正悄悄改變日本一項戰略：從聯中制韓，轉變成聯韓制中。

二〇〇一年的防衛白皮書，日本還視韓國軍力為威脅，當時還沒把解放軍當回事，直到二〇〇二年後，解放軍的威脅性才逐漸超越韓軍。

請繼續往下閱讀...

但從小泉到石破，「聯中制韓」都沒變。石破去年底、今年初先後和習近平、王毅見面，正值尹錫悅戒嚴、李在明可能當選的局勢，一旦左派當選總統，日本就得和中國合作，以抵銷日韓經貿與政治摩擦。

按理，高市、李在明，應該會重演安倍、文在寅時期的「無視外交」，且高市立場比安倍更右、更鷹派，安倍在朴瑾惠時代雖然也期盼能「聯韓制中」，但身為女性保守派的朴瑾惠，自然不可能忽視二戰慰安婦與勞工問題。

李在明與文在寅不同，文在寅是標準的韓國左派政客，反威權、人權律師、親北韓，李在明雖然也是律師，但他是勞工律師，勞工議題是民粹主義的，利益才是重點。文在寅可以為了意識形態而和日本劍拔弩張，反觀李在明上任，就與主導日韓穿梭外交的三星會長李在鎔和解，剛好又逢非建制的高市早苗，兩人因此一拍即合。

高市早苗也知道，先前把韓國當敵人的國策是有問題的，自民黨的建制派視韓國為日本的最大威脅，從產業、流行文化利潤、傳統文化財等各方面，甚至連天皇都有可能來自古代韓國。至於中國，對日本而言是廉價勞力、農產外銷目標。

相反，高市早苗先前任特命擔當大臣時，就是管理日本對外文化輸出的クールジャパン（編按），他深知日韓是競爭者，也應該是分工合作者，這點和李在明想法一樣，兩國的財閥、官僚、演藝經紀公司應該密切戰略，而非分化。

這點出乎中國的意料，日本右、韓國左，中國應該要得利，但現在這種狀態是不可能了，高市早苗剛就任時，還說中國是可靠的夥伴，那是因為他不知道李在明對日本的態度，現在日韓不計較左右，只講經濟和安全的合作，那高市早苗就可以大膽做他要做的事情，從驅逐非法中國移民、表述集體自衛、對習近平抗議台海與新疆問題，都在日韓會談後發生的，而她也做到了安倍做不到的事情。

（作者是退役政戰官）

編按：クールジャパン 即英語Cool Japan、「酷日本」。是日本政府向海外行銷日本文化軟實力而制定的宣傳計劃與政策。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法