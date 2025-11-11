自由廣場》祭殺父之共諜 2026.11.08鄭麗文篡國民黨

◎ 林逸民

國民黨的黨國史觀，最愛強調中國推翻滿清、北伐，最悲憤則是遭中國共產黨「匪諜」滲透，導致丟失整個中國。其中，蔣介石最深惡痛絕的頭號匪諜之一，就是吳石。

國民黨在中國戰線崩潰，最主要的決戰徐蚌會戰，戰敗原因就是蔣介石部署軍隊的任何動作，蔣軍還沒接到命令，共軍就已先知悉，蔣軍因而踏進共軍的陷阱，一一遭包圍殲滅，淪為亡魂。

此因匪諜已滲透蔣軍最高層，其中包括吳石，他取得「淮海戰場形勢圖」、「敵我雙方兵力位置圖」暗交共軍，徐蚌會戰中，許多所謂「外省人」的父祖軍人，因而含冤犧牲，對他們來說，吳石不只是國仇，更是家恨。

吳石還跟隨蔣介石到台灣，中共給予「密使一號」代號，潛伏蒐集軍機轉交中國，東窗事發後，蔣介石震怒，下令槍決吳石，凡幫吳石陳情者一律懲處。

國民黨當時為了維繫專制政權，將政治上的反對者全部打成與共匪同稱「三合一敵人」，即「共匪、台獨、黨外」。白色恐怖期間，有台獨與黨外因遭政治迫害而冤屈遇害，當然其中也有真正匪諜罪證確鑿，叛國該當誅殺。兩者的差別，國民黨人本應最清楚。

如今國民黨主席鄭麗文，卻扭曲史實，藉口追思白色恐怖，竟祭拜正牌共諜吳石。鄭麗文父親出身雲南李彌部隊，李彌軍團在徐蚌會戰中奉命援救被困的黃百韜，卻因動向遭共軍掌握而全軍覆沒，無數雲南鄉親陣亡或被俘日後遭清算，吳石本是鄭麗文的殺父仇人，鄭麗文卻認不共戴天之敵為烈士，她真是「一」典忘祖。

國民黨過去自許抗共保台，鄭麗文卻敬拜共諜，至此地步，國民黨可說是已遭篡奪，不只鄭麗文如此，國民黨立委林思銘也同聲一氣，幫鄭麗文擦脂抹粉，可見篡黨舔共者，非只一二人。

超級詐騙集團「太子集團」的中國籍幹部劉學鋒、李丞丞，之前被我國政府阻止入境，兩人就找上國民黨立委林思銘與前立委李德維幫忙，事發後，林思銘還辯稱只是「詢問相關單位法規及相關流程」，然而其立院辦公室幕僚特別打電話向政府機關「關心」兩人入境。用意何在，不問可知。

國民黨不只有鄭麗文，也充斥鄭麗文同路人，忠貞的正港國民黨員要認清這個重大危機，唾棄鄭麗文與同路人。「反共」才是國民黨的黨魂，也是全台灣的最大共識。

（作者為總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

