社論》年金改革與職業、世代正義

2025/11/10 05:30

立法院日前初審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，藍白主張停止調降退休年金所得替代率，以及退休所得隨消費者物價指數（CPI）調整，預計冷凍期一個月後，最快十二月初拚三讀闖關。（資料照）

藍白合的反改革又一樁。立法院日前初審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，藍白主張停止調降退休年金所得替代率，以及退休所得隨消費者物價指數（CPI）調整，最後以人數優勢，將全案保留送交朝野協商，預計冷凍期一個月後，最快十二月初拚三讀闖關。依據藍白為了打倒民進黨，一切政策無論對台灣會有多嚴重的後果，必然聯手強捍通過，這次以「停砍年金」的反改革若通過，亦不令人意外。

在小英總統推動改革之前，軍公教的退休待遇十分優渥，不但擁有優惠存款利率十八％，加上退休所得替代率普遍高達八〇、九〇％，甚至超過一〇〇％，亦即退休者領取的退休金竟然比在職時多的奇特現象。當時台灣軍公教的退休所得替代率遠遠超過OECD先進國家平均約五〇％的水準。相較之下，勞工的退休所得替代率不到一半，與軍公教差距之巨大，足證長年執政的國民黨有獨厚其長期票倉的軍公教之政策偏差。尤有甚者，早年設計的公教退撫制度，採取了支出遠大於收入的結構；而且，費率的設定偏低，給付水準又相對優厚，其間的差距造成所謂的「潛藏債務」，若無政府貼補收支缺口，將造成年金的破產。然而，政府財政無法大量貼補退休年金，而且到了一九九〇年代後，公教的待遇已普遍高於一般勞工的平均值，年金改革已是施政要務。以十八％優惠存款利率而言，政府與台銀一年即須付擔約八〇〇億元的利息，因此，在馬英九總統時期即有今日不改革，明日就會後悔的感悟，相關官員也提出各種改革方案，奈何反彈力道之大，讓在藍營民眾之中擁有高支持度的馬英九仍無法完成改革。到了蔡英文主政時期，年金的破產危機更加迫切，因此不畏壓力，完成了逐漸降低退休所得替代率、取消十八％的穩健改革方案，但這項偉大成就卻面臨退休軍公教的激烈抗爭，而民進黨更在二〇一八的地方選舉遭逢重大挫折。

年金改革不易，但成果卻相當豐碩。小英總統的改革方案，就是將退休公教人員年金所得替代率連續十年調降一．五％，最高降至六〇％。而至今年，公教所得替代率已降至六十六％，年金改革即將大功告成。但反改革的藍營始終沒有放棄反撲的機會，終於在藍營成為國會第一大黨，以及黃國昌領導的民眾八席全面配合下，本會期開始對年金改革發動大逆襲。實際上，年金改革至今成效卓著，據政府資訊顯示，二〇一八年推動年改以來，已節省二五九〇億元，讓公務人員與教職人員教年金可以分別延續到二〇四九年、二〇四五年。若是藍白強行通過「停砍」，公務人員與教職人員退撫基金分別會提前在二〇四二年與二〇四〇年就用完。尤要者，若政府採取補貼方式挹注公教年金，每年中央政府總預算，大約有一成、甚至兩成必須用來挹注退休基金，勢必嚴重排擠各項國家建設預算。

事實上，主張停砍年金者總是以退休公教人員的年金所得不足應付生活所需，因此不但主張「停砍」，更要求退休年金隨消費者物價指數調整。換言之，不但退休金不再減少，更應隨物價指數調漲，退休的人竟可隨在職人員加薪，真是聞所未聞。然而，退休公教人員果真如藍白所稱陷入生活困境嗎？看看實際數字︰去年公務員平均月退俸五〇三九五元、教育人員是五七九七三元，與主計處統計的去年台灣全年平均總薪資約為新台幣七〇．一萬元，（平均月薪約為六〇九八四元），相去不遠，卻遠高薪資中位數的年薪五十二．五萬元（平均月薪四三七五〇元）。由此可見，即便退休所得替代率逐年降低，但公教人員的退休收入仍然較絕大多數在職工作者優渥，藍委所謂退休公教繳不起房貸，除非有在炒房，否則為何六、七十歲仍有房貸負擔？而且，退休後，家中小孩多數已達工作年齡，很少會有以一人之退休金支付全家支出的情況。至於立委吳宗憲所稱，退休公教一天少吃兩顆雞蛋，更只是一則笑話！尤其，若與勞工退休金最多不超過三萬元，老農的月退休金為八一〇〇元，以及領取國民年金者，月領不到四千元相比，被改革後的公教退休人員仍然是天之驕子。

退休年金的設計應以永續與公平，彰顯社會正義為最高原則。藍白為退休金最多的族群叫苦，卻不去關心嗷嗷待哺的勞工、農民與弱勢族群。尤有甚者，停砍年金等於加重在職者的負擔，並影響其未來的退休權益。而且，若就選票考量，則公教人數五十八萬人，勞工人數約一〇四八萬人，領老農津貼、國民年金則有二四〇萬人，藍白獨厚退休公教難道不怕多數台灣選民反彈？對白營而言，多數小草是被邊緣化的年輕人，寄望民眾黨為其爭取權益，伸張社會正義，然而過去對年金改革比民進黨更激進的民眾黨主席黃國昌，竟然選擇與反改革，加重年輕人負擔的藍營站在一起，人格與黨格淪落至此，令人對這場藍白主演的反年金改革秀，深感不齒與唾棄。

