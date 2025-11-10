自由廣場》採購新運輸機 有務實必要性

◎ 宋磊

位於屏東基地的空軍第六聯隊，主要任務為空中預警、運輸、反潛作戰，機種包括E-2K預警機、P-3C反潛機，其中C-130H運輸機為大宗，空軍仍有十九架服役，隸屬該聯隊的第十空軍大隊（101、102空運中隊），首批C-130H運輸機已服役四十年。

因機隊服役時間久，C-130H運輸機常負責空降訓練、離外島運輸、戰備裝載等任務，長期的操作早面臨機體老化問題，加上航電、飛行操控系統皆相當老舊，以我國處境，自製運輸機本身有相當大的難度，也非符合建軍成本效益，國際上雖有許多同款機種，包括空中巴士的A-400運輸機、巴西航太公司的公司的KC-390，但以台灣的特殊處境，向美方採購C-130J仍為最大的機會。

C-130J運輸機是C-130最新款的機種，為洛克希德馬丁公司製造，目前已有逾五百架的服役數量，國際上的訂單仍持續成長，未來若能適時採購一定數量的C-130J，空運大隊量能將獲提升。

近年來，空軍陸續針對三型主力戰機進行採購與提升，新型運輸機確有必要採購與提升，縱使運輸機非擔任緊急攔截任務，但以台灣的幅員來說，相關的戰術、運輸仍有其相當大的需求，在軍民一家親的特殊狀態下，提升現有的運輸機隊緩不濟急，採購新款C-130J運輸機將更為務實。

（作者為淡大戰略所博士生）

