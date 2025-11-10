自由廣場》（胡，怎麼說）匪諜變烈士～一片降幡出鄭魁！

◎ 胡文輝

中共「密使一號」、老蔣捕獲槍斃的最大尾「匪諜」吳石，今天竟成中國國民黨魁鄭麗文祭拜追思的「烈士」！

一片降幡出鄭魁！鄭麗文黨魁這一祭，「匪諜變烈士」，歷史倒寫，在蔣中正頭上潑糞，顛倒是非，顛覆忠奸，這片降幡象徵她領導的國民黨認同對象大轉變、效忠核心大轉換，背叛的是他們曾聲言誓死捍衛的中華民國，新效忠的核心就是中共政權、奉中華人民共和國為正朔。

不必對鄭麗文祭出這片降幡意外，檢視她向中共交心、取得中共力挺的話語，如中共圍台軍演是保護台灣、要讓台灣人自豪是中國人、普廷不是獨裁者…等等，就任黨魁馬上獻上這一祭「匪諜變烈士」，講出同路人的通關密語，以答報中共。

何況，中共中宣部主導的統戰大戲「沉默的榮耀」，以吳石等在台灣進行顛覆的共諜為主角，最近剛上片，仍在熱播，鄭麗文祭吳石剛好配合中共統戰協力演出。但天衣有縫啊！

吳石為中共地下黨員，奉命潛伏國軍內部，一路晉升到中將、國防部參謀次長，他效忠中共主子，背叛國軍、背叛中華民國、背叛老蔣、背叛中國國民黨，現在中國國民黨黨魁鄭麗文把匪諜當烈士祭拜追思，代表國共兩黨的烈士定義、效忠對象相同，吳石效忠中國共產黨、中華人民共和國，鄭黨魁這一祭等同表態她效忠的黨、國向吳石看齊。大是大非，身為黨魁，豈能打糊塗仗？

吳石當年將國軍部署及調動情報送交共軍，害國軍入陷阱、中埋伏、吃敗仗，陣亡的將士忠魂不知凡幾，鄭魁把這種罪大惡極的叛徒當烈士，蔣萬安、盧秀燕、侯友宜、郝龍斌、朱立倫、趙少康等等不敢強烈譴責要求鄭麗文道歉，卻選擇沉默或輕輕漂過，那就等同認同鄭、也認同吳石，都成了背叛國家的共犯！一向歪打的蔡正元此回則正著，怒斥鄭此舉國民黨可改名「中國國民投降黨」，足讓前述鄭的「共犯們」無地自容。

中共統戰台灣的四號頭目王滬寧應是「匪諜變烈士」叛國劇總製片，左有鄭麗文帶國民黨打造投降式和平氛圍、右有傅崐萁帶藍白委毀憲亂政掏空台灣，網軍認知戰大洗腦、抖音抖的小草昏天暗地，一片降幡出鄭魁，台灣人亡國感更深重、中共吞併台灣形勢大好！

（作者為資深媒體人）

