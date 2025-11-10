自由廣場》美俄「核試驗」口水戰 恐加速中國核擴張？

◎ 張孟仁

近期川普和普廷共譜的「核試驗」口水戰，正將全球拖入危險的核競賽邊緣。儘管這場言論之爭的危險不在於其實質行動，而在於長達卅餘年的核試驗禁忌被打破，破壞了全球核不擴散的共識基礎，是對國際核制約機制和透明度規則的徹底否定。值得注意的是，美俄這場核試口水戰最嚴重的後果，可能就是刺激中國加速以「全球最快」的速度擴張其核武庫，並持續拒絕國際軍控談判。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的最新報告，形容中國擴充核武庫的速度為「全球最快」，目前至少擁有六百枚核彈頭，並正在國內多個地區大規模建設約三五〇個新的洲際彈道飛彈（ICBM）發射井。倘若這些發射井配備多彈頭飛彈，中國的核彈頭數量可能在未來十年內超過一二〇〇枚，頗有在數年內趕上美俄核武規模的企圖。

請繼續往下閱讀...

儘管中國對外宣稱奉行「不率先使用」核武政策，但如此規模的核武集結，足可證其戰略思維正在轉變：面對美國新型反導系統，可能意識到「最低限度威懾」已不再足夠。這項核擴張計畫搭配中國長期以來持續增加軍費開支（世界第二）及二〇二七年實現軍隊現代化的目標高度一致。中國核武的規模化的戰略目的無非是確保自身擁有足夠的核能力，以威懾美國介入未來可能發生的台海衝突。解放軍當前在新型戰機、高超音速武器、無人機，以及網路戰和反衛星系統等領域的進展，都是為了打造一支能夠在所有戰線有效作戰的現代化軍隊，以應對台海或南海等地區發生高強度衝突的可能性。

美俄的核試言論無疑是危險的政治把戲，而受到刺激不安的北京為追上美俄軍力，則因缺乏透明度的核武擴張是隱藏卻實質的威脅。由於缺乏資訊交流，相互猜疑的風險將急劇增加，尤其在危機時期，任何誤解都可能造成災難性後果。希冀川普能意識到，就軍控和透明度問題和北京展開嚴肅的討論，這是降低台海與西太平洋誤判風險、避免全球核競賽失控的關鍵一步。

（作者為輔大義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法