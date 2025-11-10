自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》美俄「核試驗」口水戰 恐加速中國核擴張？

2025/11/10 05:30

◎ 張孟仁

近期川普和普廷共譜的「核試驗」口水戰，正將全球拖入危險的核競賽邊緣。儘管這場言論之爭的危險不在於其實質行動，而在於長達卅餘年的核試驗禁忌被打破，破壞了全球核不擴散的共識基礎，是對國際核制約機制和透明度規則的徹底否定。值得注意的是，美俄這場核試口水戰最嚴重的後果，可能就是刺激中國加速以「全球最快」的速度擴張其核武庫，並持續拒絕國際軍控談判。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的最新報告，形容中國擴充核武庫的速度為「全球最快」，目前至少擁有六百枚核彈頭，並正在國內多個地區大規模建設約三五〇個新的洲際彈道飛彈（ICBM）發射井。倘若這些發射井配備多彈頭飛彈，中國的核彈頭數量可能在未來十年內超過一二〇〇枚，頗有在數年內趕上美俄核武規模的企圖。

儘管中國對外宣稱奉行「不率先使用」核武政策，但如此規模的核武集結，足可證其戰略思維正在轉變：面對美國新型反導系統，可能意識到「最低限度威懾」已不再足夠。這項核擴張計畫搭配中國長期以來持續增加軍費開支（世界第二）及二〇二七年實現軍隊現代化的目標高度一致。中國核武的規模化的戰略目的無非是確保自身擁有足夠的核能力，以威懾美國介入未來可能發生的台海衝突。解放軍當前在新型戰機、高超音速武器、無人機，以及網路戰和反衛星系統等領域的進展，都是為了打造一支能夠在所有戰線有效作戰的現代化軍隊，以應對台海或南海等地區發生高強度衝突的可能性。

美俄的核試言論無疑是危險的政治把戲，而受到刺激不安的北京為追上美俄軍力，則因缺乏透明度的核武擴張是隱藏卻實質的威脅。由於缺乏資訊交流，相互猜疑的風險將急劇增加，尤其在危機時期，任何誤解都可能造成災難性後果。希冀川普能意識到，就軍控和透明度問題和北京展開嚴肅的討論，這是降低台海與西太平洋誤判風險、避免全球核競賽失控的關鍵一步。

（作者為輔大義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書