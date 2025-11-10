自由電子報
自由廣場》在野黨焦土政治 執政黨應「積極作為」

2025/11/10 05:30

◎ 吳芥之

賴政府上任剛滿一年半，立法院已遍地烽火好幾輪，成為焦土政治的舞台。執政黨或政院推的政策法案，甚至人事案，在國會裡幾乎全軍盡墨。從大法官、司法院正副院長，到近期的NCC委員，名單還沒公布，幾乎就可預見被三振的結局。

國會藍白聯手否決重大政策，不講理性、不辨是非、只見算計，已遠遠逾越監督範圍，而是政治報復；這不是制衡，而是毀壞體制。當國會的「否決權」成了政黨的毀滅武器時，台灣民主正一步步踏進制度性癱瘓的泥淖。

以人事同意權為例，本是為了防止行政權濫權，確保提名人選的中立與專業。然而，藍白放棄理性審查，而是全數封殺。近日NCC人事案全被封殺，理由不是不適任，而是「親綠」。司法院人事案遭退回，也非因專業瑕疵，而是「政治色彩」。這種作法，把國會議場塑造成選舉造勢的野台場子。

更嚴重的是，立法院已被個別政客私有化。一位官司爭議不斷的政治更生人，挾國台辦以令在野黨團；國會多數席次的黨派已失去政策論述的意願和能力，及政治責任的擔當，取而代之的是對執政團隊的全面抵制。這種以中南海旨意為依歸，最終傷害的不僅是賴政府，而是整個台灣。

當藍白一再挑戰憲政底線，賴政府卻始終「溫和理性」面對，但這段期間已證明，「溫良恭儉讓」只能「真心換絕情」；一再的溝通無效，只能改變策略，積極備戰了。

憲政體制逐一崩解，施政舉步維艱，民主制度瀕危之際，執政黨依然還在「三思」、積極不作為，實在有愧職責。這裡的「積極作為」不是戒嚴、白色恐怖的極端行徑，而是執政團隊必須窮極法制內的一切可行方法，扭轉在野黨「向西靠攏」的局面。

同時，執政黨內部也應捐棄派系成見、收歛內鬥、一致向外。部會首長也不能各自為政，挺自家派系涉貪成員、政策未定調便宣布要加爭稅費，還有國營事業高層主管任命案等等…遇事髮夾彎，不但外人看不起，自己人與支持者也喪志，更一再折損內閣威望，莫怪被外界謔稱為「沙包黨」。明年中現任監委、監察院正副院長任期屆滿，屆時被提名監委是否再次全遭封殺？就看執政團隊的「求勝」意志了！

台灣的民主是公共財，每個人、每個政黨都有責任維繫民主體制的永續運行，尤其是執政者不可閃躲的憲政義務。在野黨可以反對，但不應摧毀，若仍繼續以杯葛為政治生存的唯一策略，那就是對人民的背叛；而賴政府若仍不敢出手扼止，也等於默許體制崩解。

在野黨的焦土策略已讓國會失能，執政黨是該讓制度重新正常運作、讓理性回歸政策論述，展現態度的時候了。

（作者是資深媒體人、大學助理教授）

