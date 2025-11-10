自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》副元首公開在歐演說 台灣外交寫新頁

2025/11/10 05:30

◎ 王宏仁

蕭美琴副總統近日受邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並於歐洲議會發表演說。這不僅是一場外交活動，更是台灣外交史上的歷史時刻！對於長期關注國際議題的研究者，這象徵著台灣在歐洲政治核心空間中，首度以副元首身份公開發聲，是突破性的一步。

有些評論者指責這是「挑釁中國」。此說既狹隘又失公允。台灣能在歐洲議會這樣的重要場合上獲邀發言，背後絕非偶然，而是執政團隊與外交系統努力的成果。從賴總統的充分授權，到林佳龍部長的全盤運籌，吳志中次長對歐外交經驗的傳承，再到歐盟謝志偉大使在布魯塞爾的果敢行動，及德英等友邦的支持與協調。每一個環節都需要勇氣與判斷力，這不是「挑釁」，而是「踏出應走的一步」。因此，國內社會應該不分藍綠，給予掌聲。

更重要的是，這次的演說並非曇花一現的外交煙火。它的意義在於開創「新慣例」。凡是外交突破，初次總是最難。只要有勇氣去嘗試，即便過程中有風險、有阻力，成功一次，就能建立起後續可以延續的模式。既然副總統能在歐盟公開演講，未來甚至總統也可能比照辦理。這就是「制度化外交」的開始。外交不是一味低調，也不是盲目高調，而是要懂得靈活運用資源、掌握時機，才是成熟的外交作為。

我們切勿因為中國的壓力而自我設限。若凡事都先擔心「會不會惹怒北京」，那麼台灣永遠走不出陰影。回顧過去一年，台灣外交正悄悄翻開新的一頁。林佳龍部長奔走歐美與菲日各地，不僅讓歐洲議會與我們的接觸更頻繁，也推動了與菲律賓的新對話機制，並深化與日本政治人物的實質交流。這些努力，正是一個「總合外交」最真實的體現。今天的布魯塞爾，不只是蕭美琴副總統的舞台，而是整個外交團隊的勝利，也是台灣全體國民的共同榮耀。

在世界劇烈變動的時代，台灣唯有堅定自信，才能讓世界聽見我們的聲音。這次的歷史性突破，值得掌聲，也值得記錄下來。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書