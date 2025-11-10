自由廣場》副元首公開在歐演說 台灣外交寫新頁

◎ 王宏仁

蕭美琴副總統近日受邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並於歐洲議會發表演說。這不僅是一場外交活動，更是台灣外交史上的歷史時刻！對於長期關注國際議題的研究者，這象徵著台灣在歐洲政治核心空間中，首度以副元首身份公開發聲，是突破性的一步。

有些評論者指責這是「挑釁中國」。此說既狹隘又失公允。台灣能在歐洲議會這樣的重要場合上獲邀發言，背後絕非偶然，而是執政團隊與外交系統努力的成果。從賴總統的充分授權，到林佳龍部長的全盤運籌，吳志中次長對歐外交經驗的傳承，再到歐盟謝志偉大使在布魯塞爾的果敢行動，及德英等友邦的支持與協調。每一個環節都需要勇氣與判斷力，這不是「挑釁」，而是「踏出應走的一步」。因此，國內社會應該不分藍綠，給予掌聲。

請繼續往下閱讀...

更重要的是，這次的演說並非曇花一現的外交煙火。它的意義在於開創「新慣例」。凡是外交突破，初次總是最難。只要有勇氣去嘗試，即便過程中有風險、有阻力，成功一次，就能建立起後續可以延續的模式。既然副總統能在歐盟公開演講，未來甚至總統也可能比照辦理。這就是「制度化外交」的開始。外交不是一味低調，也不是盲目高調，而是要懂得靈活運用資源、掌握時機，才是成熟的外交作為。

我們切勿因為中國的壓力而自我設限。若凡事都先擔心「會不會惹怒北京」，那麼台灣永遠走不出陰影。回顧過去一年，台灣外交正悄悄翻開新的一頁。林佳龍部長奔走歐美與菲日各地，不僅讓歐洲議會與我們的接觸更頻繁，也推動了與菲律賓的新對話機制，並深化與日本政治人物的實質交流。這些努力，正是一個「總合外交」最真實的體現。今天的布魯塞爾，不只是蕭美琴副總統的舞台，而是整個外交團隊的勝利，也是台灣全體國民的共同榮耀。

在世界劇烈變動的時代，台灣唯有堅定自信，才能讓世界聽見我們的聲音。這次的歷史性突破，值得掌聲，也值得記錄下來。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法