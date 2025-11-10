自由廣場》一個台灣兩個世界／蕭歐洲發聲 鄭操弄歷史

◎ 郭索

這一日，兩個截然不同的台灣形象同時出現在世界舞台上。一個，是在布魯塞爾歐洲議會發表演說的副總統蕭美琴；她以「正式會員國」身分加入「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），以堅定語氣宣示民主台灣不會在國際秩序中被消音。另一個，則是國民黨主席鄭麗文在台北馬場町，親自弔祭被證實為共諜的吳石，並稱之為「先烈」。同樣的十一月八日，兩個場景，一個迎向世界開放，一個向叛賊臣服，構成台灣當代政治最深刻與諷刺的對照。

蕭美琴在歐洲議會的演說，不只是外交上的突破，更是台灣國際身份的一次再定義。她不以「地區代表」或「觀察員」的姿態出席，而以「會員國」身份坐上民主世界的座位，這意味著歐洲對台灣主權意識的實質承認。這種突破並非僥倖，而是長年民主堅持與國際信任的結果。當中共以威嚇、封鎖、假訊息等手段企圖孤立台灣時，蕭美琴卻在最具象徵性的民主殿堂發聲，向世界展示：台灣不再是附庸，而是理念的共同體成員。她的演說，是自由陣營的回音，也是對中共威權擴張的無聲反擊。

而同一時刻，國民黨主席鄭麗文的行動卻令人錯愕。她在弔念吳石的場合高舉「民族大義」旗幟，實際卻是替共諜立碑。吳石身分早為史料確證是潛伏國民政府高層的共諜，其行動直接導致我國國防體系遭受重創，數百名軍人因此罹難。鄭麗文卻在這個節骨眼上選擇「緬懷先烈」，顯示她所理解的「歷史正義」已與民主社會的「國家忠誠」脫節。當她口中說著「兩岸和平」之時，卻同時將中共滲透與烈士混為一談，這種政治姿態不僅模糊敵我，更可能成為中共統戰話術的助力。

這兩個畫面不僅是價值的對立，更是國家定位的分水嶺。蕭美琴的歐洲行，代表著「台灣作為自由世界一員」的信念，而鄭麗文的舉動，則暗示國民黨仍困於「中國民族情懷」與「政權失憶」的糾葛之中。當一方堅持主權自立、以民主為外交語言；另一方卻在歷史迷霧中為敵人披上「英雄」外衣，台灣社會也被迫面對一個殘酷問題：我們究竟要繼續走向國際民主舞台，還是被拖回專制遺緒的陰影？

今日的台灣，不能再讓這兩種敘事並存。國際社會看見的是一個勇敢發聲、願意承擔全球責任的民主台灣；但國內卻仍有政治勢力試圖讓「中華民族」凌駕於「中華民國」之上。這不僅是理念之爭，更是主權生死之辯。若國民黨在新的領導下仍無法區分忠誠與背叛、國家與政權、和平與投降，那麼它終將被歷史淘汰。民主的自由是要靠清晰的立場與堅定的信仰來守護，不是靠懷舊的幻影與偽裝的哀悼來交換。

自由台灣的道路，注定艱難，但也正因為有蕭美琴這樣的堅持者，世界才看見了希望。歷史會記住這一天：同樣的十一月八日，民主與投降在台灣同時出現；而最終決定誰代表這座島嶼靈魂的，不是悼詞，而是選擇。

（作者為自由評論者）

