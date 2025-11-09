自由電子報
自由廣場》日本贈勳台灣 中國氣急敗壞

2025/11/09 05:30

◎ 王輝生

日本政府公布今秋敘勳名單，頒發外國人最高榮譽「旭日勳章」。台灣三傑分獲「旭日大、中、小綬章」，將於十一日在皇居舉行頒授典禮。外國受勳者共來自五十三國、一〇四人，唯台灣同時囊括三種綬章，備受矚目。

值得玩味的是，中俄與北韓均未列名。中國外交部發言人毛寧於六日氣急敗壞地要求日本「停止發給台獨勢力錯誤訊息」，但日媒低調報導，未起波瀾，中國徒勞無功。

三位台灣之光分別為：前駐日代表謝長廷、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽，及台灣之友會總會長黃崑虎。其中「旭日大綬章」為最高榮譽，外國人僅八位獲此殊榮，謝名列其中，實屬罕見。

謝、黃皆與「哲人王」李登輝前總統淵源深厚。李、謝同出京都大學，皆受京都學派西田哲學大師《善的研究》影響。謝於任內倡導「善的循環」，柔性外交深植民心。九十三歲的黃崑虎為前「李登輝之友會會長」，其古厝音樂會成為台日友誼之橋樑，石川縣地震時更慷慨捐輸，實至名歸。

在台日無邦交的現實下，台灣三傑同登榮榜，象徵兩國人民情誼之深厚，也印證「無邦交而有真情」的外交奇蹟。反觀中國雖怒聲抨擊，卻凸顯其心虛與孤立。

此際台海情勢緊張，高市早苗甫上任、即在國際舞台展現領袖風範，深化「日美同盟」，頒贈台灣駐日謝前代表最高榮譽勳章，而繼任的李逸洋代表也不遑多讓，謙沖穩健使今年的東京雙十酒會、盛況空前，出席的國會議員達一九三位，種種跡象顯示台日關係、靜水流深。

今秋敘勳，不僅是台灣的榮耀，更是歷史的象徵。政治雖設藩籬，人心卻無國界。謝長廷的外交柔和、李詩欽的產業貢獻與黃崑虎的民間友誼，皆詮釋同一精神：以德為光、以善為橋。

旭日之章，象徵的不僅是勳榮，更是台日文明的共鳴。從殖民記憶到民主交心，從歷史糾葛到理念契合，台日終於以「善」為名，找到彼此的坐標。願這三道旭光，長照東瀛與福爾摩沙之間的海峽，映出一條以善為舟、以智為舵的和平之航。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

