自由廣場》拒絕詐團護航者 藍委林思銘應下台

2025/11/09 05:30

◎ 楊智強

立委涉協助詐騙集團幹部關說入境，另一手再狂砍反詐經費，個人還涉嫌超貸違建，這不是黑幫電影情節，而是正在台灣發生的真實故事，國民黨現任立委林思銘正是這齣政治醜劇的主角。

被美英聯合制裁的太子集團是全球跨國詐騙帝國，十年詐騙數百億美元。檢調在台查扣四十五億資產，赫然發現該集團在台設九家公司進行金流移轉與網路博弈。更駭人聽聞的是，集團董事長陳志的中籍核心幹部劉學鋒、李丞丞多次來台遭入境阻礙，竟向藍委林思銘與前立委李德維尋求關說協助。

林思銘辦公室聲稱只是「協助詢問申請流程」，試問詐騙集團首腦級人物為何要尋求特定立委幫忙？檢調正調查兩立委是否涉及金錢往來與違法事項，恐非空穴來風。

林思銘的兩面手法，一方面協助涉詐團幹部入境，另方面卻狂砍反詐預算。去年底，警政署編列反詐宣導預算二．三億元，林思銘與國民黨團聯手提案大幅刪減，最終凍結二億元經費。當詐團撒幣二．五億元廣告，內政部的反詐預算卻被砍，如雙重打擊，等同棄械投降。而北院也於今年初判定預算遭刪是客觀事實，且影響打詐成效。

且林思銘個人尚有財務爭議。他與橫山鄉農會涉及三五〇〇萬超貸案，並在寶山購置九筆農牧用地卻大蓋違建，疑似利用農業用地規避稅負與建築法規。

當藍委與詐團牽扯不清，又閹割反詐經費，台灣面臨的不僅是詐騙危機，更是民主制度遭侵蝕的警訊。

民眾對詐團早已是深惡痛絕，林思銘必須負起政治責任，國民黨更應考慮停權甚至開除黨籍。全民也應警覺，我們正面臨的，不僅是詐騙危機，同時是民主制度遭侵蝕的警訊。唯有嚴肅究責，才能守護國家民主與人民生命財產安全，避免更多政客引狼入室。

（作者為社會科教師）

